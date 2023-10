Peut-on se faire vacciner contre le Covid-19 et la grippe en même temps ?

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute ce mardi 17 octobre, quinze jours après le lancement de celle pour le Covid-19. Mais est-il possible de faire les deux injections en même temps ?

La saison hivernale est en approche, et avec elle, son lot de virus. Ce mardi 17 octobre marque le début officiel de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, notamment pour les personnes à risque de développer une forme grave. Ce sont par ailleurs les mêmes personnes qui risquent de développer une forme grave du Covid-19, et face à sa recrudescence, une campagne de vaccination avait été lancée dès le 2 octobre contre le coronavirus.

Il n’existe pas, pour le moment, de vaccin combiné qui cible les deux infections, mais il est possible, et même recommandé, de réaliser les deux vaccins en une seule fois. «Les vaccinations contre la grippe et contre le Covid-19 peuvent être réalisées en même temps sur deux sites de vaccination distincts (par exemple, une injection dans chaque bras). Si les deux vaccinations ne peuvent pas avoir lieu en même temps, il n’y a pas de délai d’attente à respecter entre les deux vaccinations. Ce qui compte c’est de faire les deux vaccinations afin d’être protégé contre les deux maladies», indique notamment le ministère de la Santé.

Initialement, les deux campagnes de vaccination devaient commencer le 17 octobre, mais l’exécutif avait fait le choix d’avancer celle du Covid-19 en raison de l’augmentation des cas.

L'Union de syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) avait également demandé aux pouvoirs publics un accord de tolérance pour permettre aux professionnels de vacciner contre la grippe les personnes venant en pharmacie pour le vaccin contre le Covid-19 dès le lundi 2 octobre. «Cette décision exceptionnelle doit reposer sur une analyse au cas par cas et individuelle du patient. Elle concerne principalement les personnes qui ne seraient pas en mesure de se faire vacciner contre la grippe ultérieurement, notamment dans le cadre d’un voyage. Elle doit permettre d’éviter une non-vaccination», avait précisé l'USPO dans un communiqué.

Dans un avis rendu en juillet 2023, la Haute Autorité de Santé confirmait sa recommandation «de proposer l’administration concomitante des vaccins contre la Covid-19 et contre la grippe saisonnière, dès lors qu’une personne est éligible aux deux vaccinations, quel que soit son âge».

Le vaccin pour la grippe est remis gratuitement en pharmacie pour les personnes à risque, sur simple présentation de la carte vitale et du bon de prise en charge par l'Assurance maladie. Les injections peuvent être réalisées par le médecin, un infirmier, un pharmacien ou une sage-femme.