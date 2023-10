Vents violents : voici les 12 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Pour la journée du mercredi 18 octobre, douze départements ont été placés en vigilance jaune pour «vents violents» par Météo-France.

Ce mardi 17 octobre, le service de météorologie Météo-France a placé douze départements français, du nord comme du sud, en vigilance jaune pour «vents violents» pour la journée du mercredi 18 octobre.

Cette vigilance concerne principalement la Manche, les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

À cette longue liste s’ajoutent également l’Ain, le Rhône, la Loire et la Haute-Loire. Dans ces départements, Météo-France prévient que les rafales de vent peuvent atteindre «jusqu’à 90 km/h de la vallée du Rhône aux côtes méditerranéennes». Elles peuvent également être accompagnées de pluies «soutenues», selon le service météorologique.

«Sur les Cévennes, les pluies se renforcent dès le matin et restent soutenues toute la journée. Les précipitations gagnent l'Ardèche et prennent un caractère orageux l'après-midi, les intensités deviennent localement fortes. En soirée les pluies gagnent la vallée du Rhône, elles persistent la nuit suivante», a indiqué Météo-France.

Deux départements en vigilance orange pour «orages»

Ailleurs, deux départements ont été placés en vigilance orange pour «pluie-inondation». Celle-ci concerne l’Hérault et le Gard où les pluies «seront par endroits peu mobiles avec des intensités jusqu'à 80 mm par heure, surtout en fin d'après-midi et soirée».

Coté températures, on devrait enregistrer 10 °C à 16 °C sur le quart nord-ouest et 14 °C à 18 °C sur la moitié sud, localement 20 °C à Biarritz. Les maximales varient entre 18 °C et 22 °C en général sur la moitié nord, seulement 11 °C à Strasbourg, et entre 22 °C et 26 °C en général au sud. Elle peuvent atteindre jusqu’à 29 °C en Corse-du-Sud.