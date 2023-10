Météo : ces 3 départements placés en vigilance orange pour pluie-inondation

Météo-France a placé 3 départements en vigilance orange pluie-inondation ce mercredi 18 octobre. Il s'agit de l’Hérault, du Gard et de l'Ardèche.

Face aux précipitations intenses qui touchent l’Hérault, le Gard, l'Ardèche et la Drôme, Météo-France a décidé de placer en vigilance orange pluie-inondation ces 3 départements, ce mercredi 18 octobre.

Des orages sont, par ailleurs, prévus par Météo-France dans la soirée et la nuit, dans le nord-ouest du Gard et de l'Ardèche, dans le centre et le nord de l’Hérault.

Deux autres départements en vigilance jaune pluie-inondation

Côté températures, il fera doux dans le Gard et l’Hérault. Avec des températures comprises entre 15° et 20°C dans le premier et 18° et 25°C dans le second. Pour l'Ardèche, le mercure ne dépassera pas les 17° en Ardèche.

Météo-France a également décidé de placer deux autres départements du sud de la France en vigilance météorologie jaune pour la même raison. Il s’agit de l’Aveyron et de la Lozère.