Pluie-inondation : les Alpes-Maritimes placées en vigilance rouge ce vendredi

Dans un bulletin publié ce jeudi après-midi, Météo-France a placé le département des Alpes-Maritimes en vigilance rouge pluie-inondation pour la journée du vendredi 20 octobre. Le prévisionniste appelle à la plus grande prudence.

Le ciel sera particulièrement menaçant en cette fin de semaine dans les Alpes-Maritimes. Ce jeudi 19 octobre, Météo-France a placé le département en vigilance rouge pluie-inondation pour la journée de vendredi, mettant en garde contre une dégradation pluvio-orageuse «très intense».

Pour l'heure, seules «quelques averses» se forment «dans un flux de secteur sud à sud-est» d'après le service de météorologie, et «l'événement pluvio-orageux n'a pas encore débuté». Mais il devrait se mettre en place dans la nuit et se poursuivre dans la matinée, ce qui a poussé la préfecture à ordonner la fermeture de tous les établissements scolaires du département pour la journée de vendredi.

1 département en Rouge



11 départements en Orange pic.twitter.com/5svozrZ7Q8 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 19, 2023

Météo-France distingue deux phases dans cet épisode avec, pour commencer, des remontées orageuses qui s'installeront au milieu de la nuit et jusqu'en début de matinée, entraînant des cumuls «de l'ordre de 30 à 50 mm en quelques heures». Dans un second temps, un front viendra «balayer les départements placés en vigilance en matinée de vendredi».

En dehors des Alpes-Maritimes, en rouge, douze départements du sud-est et de Rhône-Alpes ont en effet été placés en vigilance orange pour vent, crues et/ou pluie-inondation ou vagues submersion.

Au passage de cette ligne pluvio-orageuse, Météo-France s'attend à de fortes pluies «de l'ordre de 30 à 50 mm» de cumuls par heure, localement 70 mm. Ces précipitations seront accompagnées de rafales de vent jusqu'à 100 à 120 km/h sur les Alpes-Maritimes. Cette ligne devrait s'évacuer à la mi-journée, entraînant «une nette amélioration des conditions».

Les habitants doivent rester chez eux

Sur la totalité de l'épisode, les cumuls pourront atteindre jusqu'à 250 mm, «voire 300 mm très ponctuellement sur le Mercantour et notamment sur les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie, ainsi que sur l'arrière pays grassois».

Météo-France rappelle qu'en cas de vigilance rouge les très fortes précipitations attendues sont «susceptibles d'affecter les activités humaines et la vie économique pendant plusieurs jours». Des «inondations très importantes sont possibles» et les forts cumuls concentrés sur de courtes durées engendrent parfois «des crues torrentielles de ruisseaux et fossés».

Les réseaux d'assainissement peuvent déborder et des coupures d'électricité «plus ou moins longues» sont susceptibles de se produire. Aussi, le service de météorologie conseille aux habitants de rester chez eux et de ne pas utiliser leur voiture. Il convient de se tenir informer auprès des autorités et de s'éloigner des cours d'eau afin de rejoindre «le point le plus haut possible».

Pour la journée de vendredi, le département des Alpes-Maritimes est également en vigilance orange Crues et Vagues submersion. Le vent de Sud à Sud-Ouest va continuer de se renforcer ce jeudi et va générer de fortes vagues ainsi qu'«une surélévation temporaire du niveau de la mer». Des submersions par paquets de mer risquent de survenir «sur les parties basses ou exposées du littoral», cette nuit et jusqu'en cours d'après-midi vendredi.