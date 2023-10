Alerte orange pluie-inondation dans les Alpes-Maritimes : de nombreuses évacuations et des écoles fermées

Ce vendredi 20 octobre, la circulation est perturbée dans le département des Alpes-Maritimes. Les établissements scolaires du département ainsi que les universités sont fermés. Météo-France appelle à la plus grande prudence.

Écoles et routes fermées, habitants pressés de rester chez eux, les résidents des Alpes-Maritimes, d'abord en vigilance rouge pluie-inondation, puis orange depuis ce vendredi à 10 heures, ont pris leurs précautions, trois ans après les dévastations de la tempête Alex, mais avec des dégâts limités dans la matinée.

Face à la dépression Aline, la vigilance rouge a été mise en place jusqu'à 10h00 pour les inondations, accompagnée sur le département d'une vigilance orange vague-submersion toute la journée, qui a poussé Nice à fermer la chaussée sud de sa célèbre Promenade des Anglais.

A Saint-Martin-Vesubie, la situation se dégrade rapidement. Des travaux en cours et du matériel de transports risquent d’être emportés. Nous procédons à l’évacuation d’un bâtiment. Les subdivisions du littoral sont en train de monter en renfort sur le le terrain. pic.twitter.com/nE8SQAI6xm — Christian Estrosi (@cestrosi) October 20, 2023

Un millier de pompiers et plus de 530 gendarmes ont été prépositionnés pour intervenir rapidement en cas de besoin. Vers 7h00, si la pluie sur le littoral n'avait rien d'anormal, de fortes averses accompagnées de fortes rafales de vent étaient par contre signalées dans l'arrière-pays et le plus gros des précipitations était attendu entre 7h00 et 8h00. Selon Météo-France, une rafale à 141 km/h a été enregistrée dans la vallée de la Vésubie. 5.500 foyers sont actuellement privés d'électricité.

146 km/h dans le massif des Ecrins

Dans l'immédiat, les dégâts étaient encore limités au lever du jour, avec quelques éboulements signalés dans les vallées et des coupures de courant localisées touchant au total 3.300 foyers à cause de chutes de branches ou d'arbres sur les lignes. Selon la préfecture, les débits des cours d'eau, qui ont fortement augmenté, ne présentent pas de danger significatif pour l'instant.

Selon Météo-France, le vent a également soufflé fort dans la nuit en Rhône-Alpes-Auvergne, avec des pointes à 100 km/h à l'ouest de Lyon et 146 km/h dans le massif des Écrins (Isère). Il est tombé 150 à 200 mm de pluie, ponctuellement jusqu'à 260 mm, dans l'ouest de l'Ardèche au cours des dernières 24 heures. Mais l'alerte orange pour vent été levée en fin de nuit dans la région, à l'exception de l'Ardèche, repassée en vigilance orange crues.

L'attention se concentre désormais dans les Alpes-Maritimes, où les cumuls pourraient atteindre 150 à 200 mm en quelques heures, dans les trois vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée, encore meurtries par la tempête Alex, mais aussi sur le Mercantour et l'arrière-pays grassois. De fortes précipitations sont aussi attendues dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Le littoral devrait en revanche être épargné.

Six départements en vigilance orange

Six autres départements au total sont encore en vigilance orange : les Bouches-du-Rhône, le Var et la Corse du Sud pour vagues-submersions, les Hautes-Alpes pour pluie-inondation, comme les Alpes-de-Haute-Provence qui sont également en orange pour crues, tout comme l'Ardèche.

Météo-France rappelle qu'en cas de vigilance rouge les très fortes précipitations attendues sont «susceptibles d'affecter les activités humaines et la vie économique pendant plusieurs jours». Des «inondations très importantes sont possibles» et les forts cumuls concentrés sur de courtes durées engendrent parfois «des crues torrentielles de ruisseaux et fossés».

Les réseaux d'assainissement peuvent déborder et des coupures d'électricité «plus ou moins longues» sont susceptibles de se produire. Aussi, le service de météorologie conseille aux habitants de rester chez eux et de ne pas utiliser leur voiture. Il convient de se tenir informé auprès des autorités et de s'éloigner des cours d'eau afin de rejoindre «le point le plus haut possible».