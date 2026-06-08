Orages : voici les 25 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 25 départements en vigilance jaune pour des risques d’orages concernant la journée de ce lundi 8 juin.

Le ciel risque de gronder dans le centre et le sud-ouest de l’Hexagone. L’institut national de météorologie, Météo-France, a placé en vigilance jaune 25 départements pour des risques d’orages, ce lundi 8 juin.

@Météo-France

Les départements concernés sont l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, l'Ariège, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, le Gard, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie et la Haute-Vienne.

Cette vigilance commencera dans la nuit de dimanche à lundi, vers 4 h du matin et devrait prendre fin dans la soirée aux alentours de 22 h.

L’institut national de météorologie recommande aux personnes pratiquant des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues de se tenir au courant de l’évolution de la situation.

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