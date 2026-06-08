Après plusieurs épisodes de fortes chaleurs, la France connaît depuis quelques jours des bascules rapides vers des conditions plus fraîches. Et les conditions météorologiques devraient continuer de se dégrader jusqu'au vendredi 12 juin au matin avant de connaître un net rebond.

Le front froid venu du nord-ouest rebat les cartes sur la France. La météo est désormais aux antipodes de celle observée lors du récent épisode de chaleur. À l'origine de ce changement, le jet-stream, ce puissant courant d'altitude qui circule au-dessus de l'Atlantique Nord et peut parfois être emprunté par les avions de ligne. Rejeté très au nord de l'Europe durant la canicule, il retrouve aujourd'hui une trajectoire plus ondulante, favorisant la descente d'air froid vers l'Europe occidentale.

Le jet-stream circule entre 8 et 15 km d'altitude. Il joue un rôle clé dans la circulation atmosphérique en séparant l'air froid venu des hautes latitudes (Groenland, Islande) et l'air chaud provenant du sud, notamment du Sahara.

Sur la carte, on peut voir le front froid se diriger vers la France. ©Ventusky

Selon sa position et sa trajectoire, il peut favoriser des périodes de chaleur intense ou au contraire faire descendre brutalement de l'air polaire sur l'Europe.

Par conséquent, les dégradations sont attendues dès ce mardi 9 juin. Ce jour-là, les averses seront nombreuses dans le nord-ouest du pays avec un vent d’ouest modéré, et localement un orage sous les plus fortes averses et la température commencera à baisser légèrement.

Les averses resteront nombreuses le lendemain, notamment dans le nord-est. L’ambiance sera fraîche pour la saison, avec des températures attendues en dessous des 2 °C sous les normales à l’échelle du pays. Il devrait faire 18 °C à Paris mercredi, 16 °C à Brest, 18 °C à Caen et 16 °C au Havre.

«À partir de vendredi 12 juin, un anticyclone positionné sur l’Atlantique commencera à étendre son influence sur l’Europe de l’Ouest. Le temps ensoleillé s’installera d’abord sur une grande moitié sud, vendredi, avant de gagner l’ensemble du pays pour le week-end. Associée à cet anticyclone, une masse d’air chaud remontera progressivement de la péninsule ibérique», peut-on lire sur le site Météo-France.

Le rôle du réchauffement climatique

Selon plusieurs études scientifiques, le réchauffement climatique perturbe le fonctionnement du jet-stream. L'Arctique, et notamment le Groenland, se réchauffe environ quatre fois plus vite que le reste de la planète. Cette évolution réduit le contraste thermique entre le nord et le sud, ce qui affaiblit et déstabilise le courant.

Ce déséquilibre favoriserait un phénomène de «double jet-stream», une scission du courant en deux branches au-dessus de l'Atlantique. Ce type de configuration serait associé à une augmentation des épisodes extrêmes en Europe occidentale, notamment les canicules mais aussi les coups de frais marqués.

Une chute rapide des températures en France

Lorsque le jet-stream plonge vers le sud, la France se retrouve sous l'influence de dépressions centrées sur les îles Britanniques. L'air polaire maritime, en provenance du Groenland ou d'Islande, remplace alors les masses d'air chaud venues du sud.

Ce basculement s’accompagne de perturbations actives, d'un temps souvent humide et instable, et d'une chute rapide des températures. En quelques jours, les maximales peuvent passer de près de 30 °C à des valeurs comprises entre 16 et 22 °C, parfois inférieures aux normales de saison.

Un phénomène de plus en plus surveillé

Ces ondulations du jet-stream expliquent une grande partie des variations brutales du temps en Europe. Pour les météorologues, elles traduisent un climat plus instable, marqué par une alternance plus fréquente entre périodes de chaleur intense et épisodes de fraîcheur rapide.

En France, ce type de configuration illustre de plus en plus souvent la rapidité avec laquelle une masse d’air polaire peut remplacer une masse d’air tropicale, parfois en seulement 48 à 72 heures.

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