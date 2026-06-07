Météo : retour du soleil, plus de 30°C attendu... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

Après plusieurs semaines marquées par une météo souvent hésitante, l'été semble prêt à s'installer. Au fil des jours de la semaine prochaine, le ciel se dégagera progressivement sur la France. Une évolution qui conduira à un week-end largement ensoleillé et particulièrement chaud sur de nombreuses régions.

Un retour progressif de l'été sur la France. Après un début de semaine qui sera encore marqué par une météo contrastée, les conditions vont progressivement s'améliorer sur l'ensemble du pays. Jour après jour, le soleil gagnera du terrain tandis que les températures retrouveront des niveaux estivaux, notamment dans le sud et le centre de la France.

Un début de semaine mi-figue mi-raisin

La semaine débutera sous un ciel souvent nuageux sur la moitié nord. Pour la journée de lundi, des pluies concerneront plusieurs régions du nord du pays tandis que le centre profitera d'une alternance de nuages et d'éclaircies. Plus au sud-est, le soleil brillera généreusement sous un ciel largement dégagé. Les températures resteront proches des normales de saison avec des valeurs comprises entre 16 ° C à Brest et jusqu'à 29 ° C à Montélimar.

© Météo-France

La journée de mardi connaîtra une légère hausse des températures. Quelques changements par rapport à la veille. Le nord conservera un temps souvent gris et parfois pluvieux, excepté à Lille et Cherbourg-Octeville. Le sud-est verra apparaître quelques éclaircies parfois accompagnées de quelques nuages, tandis que le ciel restera voilé dans l'est de la France. Les températures chuteront quelque peu, signe d'une certaine instabilité. Un réchauffement progressif s'installera sur les régions méridionales, Montpellier et Marseille atteignant respectivement 27 ° C et 26 ° C.

© Météo-France

Le soleil gagne du terrain dès mercredi

Le milieu de semaine marquera un véritable tournant. Une grande partie de l'Hexagone retrouvera un temps ensoleillé. Quelques nuages demeureront toutefois sur l'ensemble du territoire, excepté en Corse. On relèvera par exemple 28 ° C à Montpellier, tandis qu'Amiens ne dépassera pas 16 °C. La moitié nord du pays restera en effet marqué par des températures pré-estivales.

© Météo-France

Le jeudi 11 juin, les températures continuent de fluctuer. Si la moitié sud de l'Hexagone profitera d'un temps d'un temps très agréable, le nord du pays verra apparaître des nuages et précipitations. Dans une moindre mesure, quelques averses se déverseront sur Metz. Le soleil s'imposera toutefois sur l'Île de Beauté, Ajaccio atteignant 26 ° C.

© Météo-France

Les températures estivales ne font que progresser vendredi. Le beau temps se généralise à l'ensemble du pays. Sous un grand soleil, les températures poursuivent leur progression. Les maximales atteindront notamment 25 °C à Limoges, 26 °C à Tarbes, 27 °C à Bordeaux et 28 °C à Montpellier. Cette hausse généralisée du thermomètre marquera le retour de fortes chaleurs sur plusieurs régions.

© Météo-France

une ambiance estivale pour finir en beauté le week-end

Samedi, la hausse du mercure se poursuivra, le ciel restant largement dégagé sur l'ensemble du territoire. Les températures continueront de grimper avec 29 ° C attendus à Toulouse, Bordeaux et à Tarbes. L'ambiance sera pleinement estivale sur la plupart des régions.

© Météo-France

La semaine s'achèvera dimanche sous un soleil généreux sur une très grande partie de la France. Les températures atteindront des niveaux remarquables pour la période avec 31 °C à Bordeaux et 30 °C à Nantes. Seule la commune de Bourg-Saint-Maurice connaîtra un temps plus perturbé avec quelques épisodes pluvieux.

© Météo-France

Cette journée de dimanche viendra confirmer la tendance observée tout au long de la semaine : un ciel de plus en plus dégagé et un retour durable des températures chaudes.