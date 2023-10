Heure d’hiver 2023 : pourquoi le changement d’heure a-t-il toujours lieu entre 2 et 3h du matin ?

La France passe à l’heure d’hiver dans la nuit de samedi à dimanche. À 3h du matin, il sera 2h. Voici pourquoi le changement survient toujours à cette heure.

Cette année, dans la nuit de samedi à dimanche 29, nous passerons à l’heure d’hiver : à 3h du matin, il sera en fait 2h. Chaque année, les changements d’heure interviennent sur ce même créneau, qui n’a pas été choisi au hasard.

Réaliser des économies

Instauré une première fois en France, en 1916, le changement d’heure a été abandonné puis une nouvelle fois appliqué suite au premier choc pétrolier de 1973-1974, afin d’effectuer des économies d’énergie en réduisant l’éclairage en soirée.

Le choix du changement d’heure entre 2h et 3h semble suivre la même logique. Le créneau permet d’économiser de l’énergie en bénéficiant au maximum de la lumière du jour, l’été notamment. Ce changement s’effectue pendant notre sommeil, ce qui réduit l’impact sur nos vies. Le créneau correspondrait aussi au moment où l’activité économique et sociale est la plus basse, permettant d'éviter les dérangements, entre autres, dans les transports.

Un changement dans toute l’Europe

Si l’ensemble du territoire n’applique pas le passage à l’heure d’hiver, puisque les Outre-mer ne sont pas concernées, il a été harmonisé au sein de l'Union européenne en 1998 afin de faciliter les échanges. Ce changement est cependant de plus en plus contesté.

En 2018, 84 % des 4,6 millions d’Européens interrogés par la Commission européenne, lors d’une consultation en ligne, s’étaient prononcés en faveur de sa suppression.