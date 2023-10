Pourquoi la tempête Ciaran porte-t-elle ce nom ?

La tempête Ciaran devrait toucher le sol français à compter de ce mercredi soir. Son nom, d’origine irlandaise, renvoie à l’idée d'«obscurité» et fait aussi référence aux «ténèbres».

Après la tempête destructrice Lothar de 1999 ou encore Xynthia en 2010, la France va faire face à l’arrivée de la tempête Ciaran. Celle-ci devrait commencer par toucher le sol breton ce mercredi 1er novembre au soir avant de concerner la majorité du nord-ouest du pays dans la journée du jeudi 2 novembre.

Ciaran doit provoquer de fortes rafales de vent allant jusqu’à 150 km/h en Bretagne. Dans la mesure où la dépression va d’abord toucher le sud de l’Irlande, c'est un nom d'origine gaélique qui lui a été attribué.

Dérivé de «Ciar», ce prénom qui se prononce «Kia-ran», renvoie à l’idée d'«obscurité». Il se traduit en effet par «noir» ou «petit homme sombre». D’après le site américain The Bump, dédié aux parents et spécialistes des noms et prénoms, Ciaran a «des liens historiques et mythologiques avec les Enfers grecs». Considérant la couleur noire «audacieuse», «mystérieuse» et «séduisante», Ciaran est reconnu pour sa force.

Depuis quelques années, les services météorologiques attribuent régulièrement des prénoms aux différentes tempêtes et ceux-ci sont choisis à l’avance de façon à ce qu’ils soient faciles à mémoriser. Cela pour but de simplifier la gestion de l’événement.

Des prénoms courts et distincts

«Donner un nom aux tempêtes permet de communiquer plus efficacement à l'approche d'un phénomène de vent violent. Des sondages menés au Royaume-Uni et en Irlande, avant la mise en place en 2016 de leur système de dénomination, ont montré que la population est beaucoup plus attentive aux consignes de sécurité quand la menace de vent fort est clairement identifiée comme reliée à une tempête nommée», explique ainsi Météo France.

Les noms attribués aux tempêtes, ouragans et cyclones doivent être courts et distincts à la fois pour les communications parlées et écrites dans le but d’aller plus vite. Dans le cas de Ciaran, celui-ci a été choisi par Met Office, le service météorologique britannique. Pourtant, son nom ne figure pas sur la liste des tempêtes de Météo-France.

#StormCiarán has been named and is forecast to bring very strong winds and heavy rain to southern parts of the UK on Wednesday night and into Thursday





Stay #WeatherAware pic.twitter.com/wC1NxowSoW — Met Office (@metoffice) October 29, 2023

«Si une tempête est susceptible d’affecter d’abord le territoire de l’Irlande, de la Grande-Bretagne ou des Pays-Bas, c’est le nom choisi par leurs services météorologiques qui est retenu, et réciproquement. Une extension de cette coordination à l’ensemble des pays européens est en projet», a précisé Météo-France.