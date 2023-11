Vents violents : 7 départements placés en vigilance orange ce mercredi, 15 autres en vigilance jaune

Pour la journée du 1er novembre, Météo-France a placé sept départements français en vigilance orange en raison de vents violents. 15 autres sont en vigilance jaune.

Trois départements ont été placés en vigilance orange pour vents violents par Météo-France pour la journée du mercredi 1er novembre. Sont concernés par cette alerte les départements suivants : Vendée, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, Manche, Morbihan, Côtes d'Armor et Finistères

© Météo-France

La vigilance jaune, de son côté, touche le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados, l'Orne, la Mayenne, la Sarthe, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Des rafales qui risquent de s'étendre à d'autres départements

Mercredi soir, la tempête Ciaran va aborder la Bretagne, le vent va «nettement se renforcer et dépasser rapidement les 100km/h». D'après Météo France, «une première période de violentes rafales de vent, en soirée et début de nuit, va conduire à des valeurs de 100 à 120 km/h en général et jusqu'à 130 à 150 km/h sur les côtes du Finistère et du Morbihan».

Ces rafales risquent de s'étendre à d'autres départements du nord-ouest du pays «en deuxième partie de nuit de mercredi à jeudi» et jusque dans la matinée. A ce moment là, «un nouveau renforcement du vent concernera le Finistère, le nord de la Bretagne et le Cotentin avec localement des rafales pouvant s'avérer exceptionnelles».

La tempête Ciaran amènera également de forte pluies, notamment dans le Morbihan et le Finistère, tous deux en vigilance orange pluie-inondation pour la journée de mercredi. Les cumuls pourront atteindre 30 à 50 mm en six heures sur ces deux départements.