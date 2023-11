«Le Garçon et le Héron» : le film signé Hayao Miyazaki bat déjà des records

Le dernier long-métrage d'Hayao Miyazaki, intitulé «Le Garçon et le Héron», a connu un démarrage exceptionnel en France, enregistrant plus de 222.000 entrées. Il s’agit de l’un des meilleurs départ de l'année jusqu'à présent.

Un retour gagnant. Après une décennie d’absence, le réalisateur japonais Hayao Miyazaki s’est hissé en tête des démarrages de l’année avec la sortie de son nouveau film d’animation «Le Garçon et le Héron», ce mercredi 1er novembre 2023.

Lors de la première séance de la journée à l'UGC Ciné Cité Les Halles à Paris, qui est considérée comme un indicateur fiable du succès à venir d'un film, «Le Garçon et le Héron» a enregistré une affluence de 205 spectateurs. Cela a permis au film de dépasser de peu «Barbie», qui avait attiré 181 personnes lors de sa sortie le 19 juillet précédent.

Un enthousiasme confirmé à la séance de 14 heures à Paris, lorsque le film d'animation a surpassé à nouveau «Barbie» pour devenir le meilleur film de l'année avec 6.567 spectateurs, comparé à 6.001 pour le film de Greta Gerwig.

Au total, avec plus de 222.000 entrées dans toute la France, y compris les avant-premières, «Le Garçon et le Héron» a réalisé le huitième meilleur démarrage de l'année et le meilleur lancement de la carrière de Hayao Miyazaki, âgé de 82 ans, dix ans après son dernier film «Le Vent se lève».

Un record aussi au Japon

Ce succès impressionnant en France a confirmé l'attente internationale suscitée par le nouveau film. Au Japon, le film a généré 1,83 milliard de yens (soit plus de 12 millions d'euros) lors de son premier week-end d'exploitation cet été, établissant ainsi un record absolu pour un film des studios Ghibli. Tout ceci sans bénéficier d’aucune promotion sur place, ni bande-annonce, ni projections de presse, ni même une entrevue avec le réalisateur.

Dans cette œuvre fantastique, adaptée du roman «Et vous, comment vivrez-vous ?» de Genzaburo Yoshino, le spectateur suit Mahito, un jeune garçon de 11 ans, contraint de quitter Tokyo après le décès de sa mère durant la guerre du Pacifique. Il part rejoindre son père, installé dans une campagne et y fait la rencontre d'un héron cendré qui l'aide à découvrir le mystère entourant la mort de sa mère, ainsi que l'histoire de sa famille.