Sondage : 71% des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce jeudi 2 novembre, un peu plus de 7 Français sur 10 (71%) estiment que Jean-Luc Mélenchon représente un danger pour la République.

Le chef de file de La France insoumise synonyme de péril pour une large majorité de Français. Alors que Jean-Luc Mélenchon s'est fait remarquer pour ses prises de position clivantes depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS indique, ce jeudi 2 novembre, que 7 Français sur 10 le considèrent comme un danger pour la République.

Ainsi, à la question de savoir si «Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République ?», 71% des sondés ont répondu «oui», 28% «non», tandis que 1% ne se sont pas prononcés.

Dans le détail, 59% des personnes âgées de moins de 35 ans estiment que l’ancien élu des Bouches-du-Rhône est un danger pour la République alors que cette défiance est encore plus importante chez celles âgées de 50 ans et plus, avec 79% des sondés qui répondent positivement à la question posée.

La part des «oui» reste cependant sensiblement similaire en fonction des classes sociales, qu'il s'agisse des CSP- (69%), CSP+ (73%) ou des inactifs (71%).

Un clivage important au sein de la gauche

Concernant les résultats suivant la proximité politique, les avis divergent grandement et surtout à gauche. Si, logiquement, seuls 8% des sondés se réclamant de La France insoumise considèrent Jean-Luc Mélenchon comme un danger pour la République, près de 2 sympathisants du Parti socialiste et d’EELV sur 3 pensent que c'est pourtant le cas (67% de «oui»).

De l’autre côté de l’échiquier politique, à droite, la tendance est encore plus marquée, avec notamment 91% des personnes interrogées proches des Républicains qui sont le plus en accord avec la question posée. Un score élevé - le même d'ailleurs que celui obtenu chez les sondés du centre et proches du parti présidentiel Renaissance - et même plus important que ceux obtenus auprès des électeurs du Rassemblement National (81%) et de Reconquête (88%).

Pour rappel, l’ancien leader de La France insoumise s’était attiré les foudres de nombreuses personnalités politiques avec ses prises de position à propos du conflit armé entre Israël et le Hamas. Il lui a notamment été reproché de ne pas vouloir qualifier le Hamas d’organisation terroriste, déclarant «les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme étant des organisations terroristes sont al-Qaïda et Daesh». Un avis qui a divisé au sein même des élus de la NUPES.

Les opinions de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis des forces de l’ordre ont également entaché son image au fil des années. Sa volonté de voir la police «entièrement refondée» et ses participations aux manifestations «contre les violences policières» ont grandement nui à son image.

Certaines de ses déclarations à ce sujet ont en outre particulièrement marqué les esprits, comme «La police tue», en février 2022 et qui avait provoqué une vive polémique, ou encore «La République, c’est moi», lors de la perquisition survenue au siège de La France insoumise en septembre 2019.

* Sondage réalisé du 31 octobre au 2 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.013 personnes âgées de plus de 18 ans.