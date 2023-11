Tempête Ciaran : foyers privés d'électricité, toitures arrachées, inondations... Quels ont été les dégâts matériels causés par les rafales ?

La tempête Ciaran a fortement frappé l'ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi. Des rafales de près de 200 km/h ont été enregistrées localement et de nombreuses routes sont actuellement impraticables.

La tempête Ciaran a fait de nombreux dégâts dans une partie de l'Hexagone. Elle a touché le nord-ouest du territoire, dans la soirée du mercredi 1er novembre, avant de s’intensifier quelques heures après.

Dans le Finistère et les Côtes-d'Armor, les rafales ont avoisiné, et sont toujours actives, aux alentours de 120 à 160 km/h. Sur les côtes, des rafales autour de 150 à 180 km/h ont été observées. Concernant les départements qui ont été placés en vigilance orange, le vent a soufflé entre 100 et 120 km/h.

Des records de rafales

Météo-France a enregistré plusieurs records de rafales durant la nuit. La plupart ont été relevées sur la côte ouest : jusqu’à 147 km/h à Lorient (Morbihan), 156 km/h à Brest (Finistère), 170 km/h à Lanvéoc (Finistère) et 193 km/h à Plougonvelin (Finistère). Le record absolu se situe à La pointe du Raz, à l’ouest du Finistère, avec 207 km/h.

Dans un communiqué, Enedis a annoncé que 1,2 million de foyers sont privés d’électricité ce jeudi matin, dont 780.000 en Bretagne.

La tempête Ciaran se poursuit.





1,2 million de foyers connaissent actuellement des coupures d’électricité.





Merci aux équipes d’@enedis et @rte_france et à toutes celles et ceux qui sont sur le pont pour rétablir le courant. Je serai à leurs côtés cet après-midi. — Agnès Pannier-Runacher(@AgnesRunacher) November 2, 2023

Circulation interdite dans le Finistère

La circulation est interdite jeudi matin sur l'ensemble du réseau routier du Finistère, a indiqué la préfecture, la tempête Ciaran ayant provoqué «la chute au sol de très nombreux arbres, branches et lignes électriques et téléphoniques ».

De nombreuses photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux relaient de la puissance des rafales. Des arbres arrachés, des câbles ou encore des poteaux d’électricité à terre, certaines routes sont devenues dangereuses, voire impraticables.

lA manche maintenue en vigilance rouge

L’ensemble des départements de la côte ouest sont toujours en vigilance orange pour vents violents ou vagues dangereuses. À 6 heures du matin, leur nombre s’établissait à 24.

Un département reste en vigilance rouge : la Manche. Sous vigilance rouge dans la matinée, les départements du Finistère et des Côtes-d'Armor sont désormais placés en orange par Météo-France.