Concours «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» : le compte à rebours de la 36e édition officiellement lancé

Depuis 1987, la Fédération des Réseaux européens de Partenariat et de Franchise (IREF) organise son concours «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France», pour récompenser les enseignes et personnalités les plus performantes du pays. Les candidatures sont ouvertes pour la 36e édition.

La Fédération des Réseaux européens de Partenariat et de Franchise (IREF) est à la recherche des futurs lauréats de sa 36e édition du concours «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France».

Ce concours, dont CNEWS est partenaire, s’adresse aux têtes de réseau ou franchisés ayant au moins deux exercices sociaux, qui souhaitent valoriser leurs enseignes et rejoindre un réseau de près de 2.000 professionnels primés, issus des enseignes les plus performantes de l’Hexagone.

Lors de ce concours, placé sous le haut parrainage du ministère de l’Économie et des Finances, et présidé par Alain Di Crescenzo, président des Chambres de commerce et d'industrie de France (CCI), l’IREF remet différentes distinctions. La plus prestigieuse d’entre elles, le prix Jean-Paul Clément, récompense les grandes personnalités du monde de l’entreprise. Il a notamment été attribué, par le passé, à Alain Afflelou, qui préside désormais le prix, mais également à Michel-Édouard Leclerc, Henri Giscard d’Estaing, ou encore Franck Provost.

«Il s’agit du premier et du seul concours officiel du secteur, affirme Michel Kahn, président de l’IREF. Il bénéficie d’une grande crédibilité.» Les lauréats se voient effectivement remettre un diplôme, signé par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

Une grande cérémonie des trophées à l'automne à Paris

Chaque année, environ 300 candidats présentent leur candidature, et s'inscrivent dans les différentes catégories de prix remis par l'IREF. Les dossiers sont examinés par des experts du monde de l'entreprise, du réseau, de la franchise, de marketing, de l'économie pour choisir les lauréats.

«Le concours s'adresse à tous les réseaux, et non seulement aux grandes enseignes. Les jeunes réseaux qui démarrent peuvent également participer, puisque nous proposons une catégorie "Espoir de la franchise et du partenariat" et "Révélation du commerce organisé"», précise Michel Kahn.

Pour participer au concours, les candidats doivent remplir un formulaire disponible sur le site de l’IREF avant le 5 juin prochain. Une grande cérémonie des trophées sera par ailleurs organisée pour les lauréats le 13 novembre prochain au Studio Gabriel à Paris, et sera diffusée en direct sur CNEWS.