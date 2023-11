Printemps Haussmann : Catherine Deneuve inaugure les vitrines de Noël

Les vitrines de Noël du Printemps Haussmann ont été inaugurées ce jeudi 9 novembre à Paris, en présence de Catherine Deneuve.

La magie opère à un peu plus d'un mois des fêtes de fin d'année. Les vitrines de Noël du Printemps Hausmann ont été inaugurées en fin d'après-midi, ce jeudi 9 novembre à Paris, en présence de l'icône française du cinéma Catherine Deneuve.

Cette année, l'enseigne parisienne a fait le pari d'un «Noël en papier», avec plus de 170.000 décorations de papier représentant les vœux traditionnellement transmis en fin d'année. Au sein de la galerie, 3,4 kilomètres de guirlandes lumineuses et 170 sapins ont été installés, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Plus de 11 vitrines ont pris vie ce jeudi, avec dans l'une d'elles, une machinerie de lettres orchestrées par des chouettes et hiboux animés.

Dans dix jours, le 19 novembre prochain, ce sera au tour de Gilles Lellouche d'inaugurer les illuminations de Noël des Champs-Élysées, plongeant ainsi la plus belle avenue du monde dans un décor de fêtes.