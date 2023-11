Météo : pluie dans le nord, temps «printanier» dans le sud, nouvelle perturbation... A quel temps s'attendre cette semaine ?

Depuis ce dimanche 12 novembre, la pluie a fait son grand retour partout dans l’Hexagone. Elle devrait persister pendant toute la semaine. Une nouvelle perturbation est par ailleurs prévue sur les côtes manchoises à compter de jeudi soir.

Après un dimanche pluvieux, le temps automnal devrait rester en place en France. Cette dégradation météorologique, qui survient quelques jours après la tempête Elisa ayant touché la côte atlantique et la Manche durant le week-end, est due à l’influence du courant océanique.

Ainsi, ce lundi 13 novembre, les pluies et les averses devraient persister notamment dans le nord du pays, selon les prévisions de Météo-France.

«Le temps est bien pluvieux le matin des pays de la Loire à la frontière belge. Les précipitations faiblissent temporairement sur le Grand-Est puis se renforcent à nouveau dans l'après-midi», a expliqué le service météorologique ajoutant que «le vent de sud-ouest est bien sensible sur le nord du pays, avec des rafales soufflant entre 60 km/h, 70 km/h et 80 km/h sur la côte».

Durant la journée de mardi 14 novembre, cette perturbation devrait atteindre l’Aquitaine et le Jura où des pluies soutenues sont attendues. En revanche, les rafales devraient se poursuivre près de la Manche où elles pourront atteindre jusqu’à 80 km/h.

Le seuil des 20 °C parfois dépassé dans le sud

Dans le sud, le temps devrait être printanier avec notamment des maximales dépassant parfois les 20 °C notamment à Toulouse, à Perpignan, à Montpellier, à Marseille, à Nice ou encore en Corse.

Mercredi, ces rafales sur les côtes manchoises devraient se renforcer avant une nouvelle dépression, qui devrait arriver de l’Atlantique, durant la journée du jeudi 16 novembre. Celle-ci devrait toucher, en premier lieu, la Bretagne au milieu d’après-midi avec des rafales comprises entre 60 km/h et 80 km/h.

La perturbation devrait se déplacer vers la Normandie et les Hauts-de-France et les vents devraient se renforcer atteignant environ 90 km/h au Havre et jusqu’à 100 km/h à Fécamp, Dieppe (Seine-Maritime), Calais (Pas-de-Calais) et Dunkerque (Nord) en soirée.

Enfin, vendredi 17 novembre, malgré une chute des températures, le temps devrait rester calme avec des éclaircies quasi-présentes dans le sud-est, selon les prévisions de Météo-France, tandis que les nuages devraient persister sur la côte atlantique et dans le nord-est. On devrait enregistrer des maximales de 13 °C dans le nord pendant qu’au sud celles-ci devraient atteindre les 18 °C.