Tempête Elisa : vigilance rouge, averses orageuses et vents violents… Une nouvelle dépression arrive en France ce jeudi soir

Quelques jours après les tempêtes Ciaran et Domingos, qui ont balayé le nord-ouest et le sud-ouest de la France, une troisième dépression, baptisée Elisa, est attendue dans l’Hexagone à partir de ce jeudi 9 novembre après-midi et jusqu’à ce vendredi 10 novembre. Elle doit engendrer une grosse quantité de pluie et de fortes rafales de vent.

Et de trois. Alors que la France vient tout juste de sortir des deux tempêtes Ciaran et Domingos, particulièrement violentes ayant touché le nord-ouest et le sud-ouest du pays, une nouvelle dégradation doit débarquer dans la nuit de jeudi à vendredi dans l’Hexagone. Il s’agit de la dépression Elisa.

Cette dernière a été nommée ainsi «en raison des pluies très intenses qu’elle engendrera sur les régions déjà concernées par les inondations», a expliqué Météo-France.

Par conséquent, ce nouveau sinistre, qui est situé actuellement au nord-ouest de l’Irlande, doit toucher essentiellement les côtes manchoises du pays dans les prochaines heures et notamment le département du Pas-de-Calais, d'ores et déjà placé en vigilance rouge pour «crues» et «pluie-inondation».

Par ailleurs, quatre autres départements ont également été placés en alerte orange pour ce vendredi. Celle-ci concerne la Somme, le Nord, la Seine-Maritime et la Charente-Maritime.

Dans le Pas-de-Calais, le service météorologique s’attend à «un régime d’averses parfois soutenues et orageuses (…) avec des cumuls attendus entre cet après-midi et demain vendredi mi-journée de 50 à 70 mm, localement 80 à 90 mm. Les plus forts cumuls concerneront l’ouest du département», a indiqué Météo-France.

«Ces averses peuvent être accompagnées également de rafales atteignant 70 km/h à 80 km/h dans l'intérieur des terres et jusqu'à 70 km/h à 90 km/h au littoral de la Manche. Le risque de grésil n'est pas exclu sous ces averses côtières», a ajouté le service météorologique.

Les rafales engendrées par la tempête Elisa sont susceptibles d’impacter les villes de Brest, de Granville, de Saint-Malo, du Havre et de Calais. Mais également la côte atlantique comme Quimper, Lorient, Saint-Nazaire, Les Sables-d’Olonne et La Rochelle.

Après une nuit agitée, la dépression Elisa devrait rester sur place durant la matinée de vendredi 10 novembre notamment à Brest, à Lorient et à Saint-Malo. Le département de la Charente-Maritime devrait enregistrer des rafales allant de 70 km/h à 80 km/h.

Par ailleurs, les averses orageuses seront principalement présentes sur les côtes manchoises notamment au Havre, à Calais, à Caen et à Bayeux. Celles-ci resteront en place toute la journée. Elles s’évacueront par l’Est en fin de journée en prenant la direction de la Belgique et des Pays-Bas.

© Ventusky

À noter que le nom d'Elisa figure sur la liste des noms donnés par Météo-France. Les noms attribués aux tempêtes, ouragans et cyclones doivent être courts et distincts à la fois pour les communications parlées et écrites dans le but d’aller plus vite. Cela «permet de communiquer plus efficacement à l'approche d'un phénomène de vent violent».