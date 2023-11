«Comment un cerveau humain peut-il en arriver là ?» : les députés choqués par les images des attaques du Hamas

La diffusion d’images des massacres commis par le Hamas le 7 octobre dernier en Israël, à l’Assemblée nationale ce mardi, a profondément choqué et heurté la sensibilité de certains députés.

«Pendant 45 minutes, nous avons vu l’abjection la plus ultime». Ce mardi 14 novembre, les députés membres du groupe d’amitié France-Israël à l’Assemblée nationale, ont assisté à la projection d’un film de 45 minutes, réalisé par les autorités israéliennes à partir d'extraits des caméras et téléphones de combattants du Hamas, lors de leur attaque de l’État hébreu le 7 octobre dernier. Une initiative présentée par Mathieu Lefèvre, député Renaissance et président de ce même groupe d’amitié.

A la sortie de cette projection, plusieurs députés ont exprimé leur émotion, restant parfois sans voix. «C’est difficile de réagir après avoir vu la barbarie la plus sauvage s’exprimer», a expliqué à CNEWS Olivier Falorni, député MoDem. D’un ton calme, l’élu a condamné la «sauvagerie» à laquelle il venait d’assister, assurant que «tout le monde ne pouvait pas voir ces images». «Comment un cerveau humain peut-il en arriver là ?», s’est-il interrogé.

De ce choc, la colère des récents événements, et de certaines prises de position, s'est emparée d’Olivier Falorni. «Je veux dire à tous les négationnistes en herbe : "Regardez ce film"».

Une allusion notamment aux propos tenus récemment par le député insoumis David Guiraud, jugés de négationnistes sur les attaques du Hamas. «Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël, la maman éventrée ça a été fait, c'est vrai, par Israël», déclarait-il lors d’une conférence à Tunis.

Invité à cette projection, David Guiraud en est sorti la tête baissée. «Malgré la peine, la douleur qui me secoue tous les jours, je crois que n’oublierai jamais de respecter tous les morts», a-t-il confié à la presse.

Des «images terrifiantes»

Des élus de tout bord ont assisté à cette projection, ressortant particulièrement touchés. «C’est au-delà de ce que l’on peut imaginer en termes d’horreur», a admis le député du Rassemblement national Julien Odoul. L’élu a cependant reconnu la nécessité de voir ces images afin «que l’on se rende compte que ce qui s’est passé le 7 octobre n’était pas un fait divers, mais un crime contre l’Humanité».

Des propos partagés par Eric Ciotti, parlant «d’images terrifiantes», mais aussi par David Habib, député non-inscrit, qui, sous le coup de l’émotion a pointé du doigt le manque de représentants socialistes à cette projection.

Ce dernier a également raconté s’en être pris personnellement à David Guiraud pour ses propos, sans obtenir de réponse de la part du député insoumis.

Pour rappel, Israël a déjà diffusé ces images dans plusieurs pays à l’étranger. Elles ont ainsi été projetées à Paris à une cinquantaine de journalistes par l’ambassade de l’État hébreu en France.

Le 31 octobre dernier, une dizaine de familles d’otages franco-israéliens détenus par le Hamas avaient également été reçues par plusieurs élus et la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, qui avait exprimé sa solidarité «vis-à-vis des victimes, d’Israël et des familles».