Tempêtes en France : dans quels départements la pluie est-elle le plus tombée ces derniers jours ?

Ce jeudi 16 novembre, une nouvelle tempête nommée Frederico a frappé l’Hexagone engendrant une grande quantité de pluie et des vents soufflant jusqu’à 100 km/h. Il s’agit, là, d’une continuité des perturbations que connaît la France depuis au moins 26 jours, ayant entraîné un cumul de pluie moyen record estimé à 215,4 mm. Mais dans quel département a-t-il plu le plus ?

De la pluie en continu. Après Ciaran, Domingos et Elisa, une nouvelle dépression nommée Frederico est arrivée en France dans la matinée de ce jeudi 16 novembre. Celle-ci est notamment caractérisée par des pluies soutenues et des rafales dépassant parfois les 100 km/h. Par conséquent, cette tempête intègre la liste des perturbations ayant touché l’Hexagone en ce mois de novembre, engendrant d’intenses précipitations.

Du 18 octobre au 12 novembre, le pays a relevé un cumul moyen de 215,4 mm de pluie. «C’est la première fois que la France enregistre un tel cumul sur 26 jours consécutifs toutes saisons confondues», a indiqué Météo-France, rappelant que le précédent record avait été enregistré en 1993 avec un cumul moyen de 196,6 mm.

Plus de 500 mm de pluie mesurés dans le Cantal

Dans le détail, c’est à la station du Lioran, située au cœur des monts du Cantal, que l’on a enregistré le plus de cumul de pluie avec 500,2 mm tombés du 1er au 14 novembre. Vient ensuite la Haute-Savoie où 474,6 mm de pluie ont été mesurés à Vallorcine. Dans ce même département, 346 mm de pluie ont été enregistrés à Chatel, 338 mm dans Le Tour, 319 mm à Novel et 285 mm à Samoens.

Sur la commune de Sewen, dans le Haut-Rhin, 423 mm de pluie sont tombés du 1er au 14 novembre. Dans le département du Puy-de-Dôme, il est tombé 428,7mm durant la première quinzaine de novembre et 305,2 mm ont été enregistrés à Superbesse. Dans l’Ain, 341 mm de pluie ont été mesurés à Mijoux. Dans les Vosges, 317,6 mm de pluie ont été relevés à Rupt-sur-Moselle.

Sans surprise, le Pas-de-Calais figure également sur la liste des départements où la pluie est le plus tombée durant cette première moitié de novembre. On a enregistré 237 mm à Attin, 236,5 mm à Boulogne-Sem, 232,7 mm à Wetten, 228,6 mm au Touquet, 212,2 mm à Saint-Quentin et 211,2 mm à Dompierre-sur-Authie.

Pour rappel, un total de 181 communes dans le Pas-de-Calais et de 24 dans le Nord ont déjà été reconnues mercredi en état de catastrophe naturelle après les crues et inondations de ces derniers jours.