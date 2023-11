Transports : la région Ile-de-France débloque près de 500 millions d'euros pour financer de nouvelles lignes jusqu'en 2028

Dans un communiqué publié ce jeudi 16 novembre, la région Ile-de-France s’est engagée à débloquer 474 millions d’euros sur la période 2024-2028 pour financer l’ouverture de nouvelles lignes de transport en commun dans la région.

Un effort financier considérable visant à faciliter le déplacement des Franciliens. La région Ile-de-France a annoncé, par l’intermédiaire d’un communiqué relayé ce jeudi, le déblocage de 474 millions d’euros entre 2024 et 2028 afin de financer l’ouverture de de nouvelles lignes de transport en commun dans la région.

Après avoir été signé conjointement par la présidente d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) Valérie Pécresse et le ministre chargé des transports Clément Beaune le 26 septembre d ernier, ce protocole de financement a été adopté en séance plénière du Conseil régional ce jeudi. Il doit permettre à trois organismes majeurs de travailler main dans la main, à savoir IDFM, les départements d’Île-de-France et la ville de Paris.

Un investissement censé protéger les usagers de la région d’une hausse de tarifs

La région a également pris l’engagement d’augmenter sa contribution statutaire à Ile-de-France Mobilités (IDFM) à hauteur de l’inflation jusqu’à 2031. Cette dernière a pour le moment été fixé à +2 % pour la période 2024-2028. Cet investissement massif devrait permettre à IDFM «de garantir un bouclier tarifaire qui permettra aux usagers d’avoir une hausse modérée des tarifs», selon le communiqué.

Dans les faits, «ce protocole permettra notamment de financer l’ouverture des nouvelles lignes de transport en commun, avec 330 km supplémentaires et 70 nouvelles gares d’ici à 2031», selon le communiqué. Il doit également faciliter le financement des investissements massifs prévus dans ce domaine lors de la prochaine décennie.

Dans le détail, cet accord doit permettre de financer 200 kilomètres de métro avec les nouvelles lignes 15, 16, 17 et 18 du métro francilien, ainsi que l’arrivée du T12. Ce protocole va également faciliter la mise en place du prolongement du RER E à l’ouest jusqu’à la Défense puis à Mantes et celui des lignes 11 et 14.

Pour rappel, le financement des transports en commun franciliens repose à 52,5% sur des recettes de fonctionnement couvertes par des recettes fiscales votées en loi de finances. L’autre partie (47,5%) est pris en charge par les recettes de fonctionnement couvertes par les contributions des collectivités locales et des voyageurs fixées par le conseil d’administration de l’organisation IDFM.