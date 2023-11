Paris : en quoi consiste le plan piéton qui prévoit de couvrir 100 hectares de plus d'ici à 2030 ?

La mairie de Paris a présenté ce vendredi son «plan piéton», qui prévoit de piétonniser 100 hectares de plus dans la capitale d'ici à 2030.

Faire un peu plus de place aux piétons dans la capitale. La mairie de Paris a présenté ce vendredi 17 novembre son «plan piéton». Un projet doté de 300 millions d'euros jusqu'à la fin du mandat en 2026 et qui prévoit de piétonniser 100 hectares d'ici à 2030.

«L'objectif est de rendre la marche plus accessible, plus sûre, plus agréable», a expliqué en conférence de presse le premier adjoint de la maire Anne Hidalgo (PS), Emmanuel Grégoire.

Les deux tiers (65%) des déplacements dans la capitale se font à pied, a justifié l'élu, chargé de l'urbanisme.

«C'est plus de 100 hectares d'espaces piétons, d'ici à 2030, que nous allons créer», s'est félicité l'adjoint chargé des mobilités, l'écologiste David Belliard.

Ce gain d'espace au détriment du trafic motorisé se fera par l'élargissement des trottoirs «chaque fois que c'est possible», la piétonnisation de 12 kilomètres de contre-allées ou la création d'«au moins 100» nouvelles «rues aux enfants» piétonnes devant les établissements scolaires, a détaillé David Belliard.

La mairie, qui a fait de la réduction de la circulation automobile un des grands axes de sa politique, entend créer un «cœur piéton» dans chacun de ses 20 arrondissements, où la circulation motorisée sera fortement restreinte.

La très touristique butte Montmartre (XVIIIe arrondissement) ou les rues Mouffetard (Ve) et Oberkampf (XIe), connues pour leur vie nocturne, en feront partie.

Davantage de rues et de places seront végétalisées, afin de rendre les déplacements à pied plus supportables en période de forte chaleur, ont ajouté les adjoints.

La durée de certains feux piétons sera en outre recalibrée pour correspondre à la vitesse moyenne de marche des personnes âgées, soit 0,8 mètre/seconde.