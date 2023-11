28% des Français se disent «moins heureux» après leur départ en retraite

Les Français sont plus d’un quart (28%) à se déclarer moins «satisfaits de (leur) vie» après leur départ en retraite, selon l’étude de la Drees. Ils sont tout de même 36% à être satisfaits de leur nouvelle vie.

Une déception après l’attente. Selon une étude de la Drees, le service statistique public pour la santé et le social, 28% des Français sont «moins heureux» après leur départ à la retraite.

Malgré cette désillusion de la retraite pour certain, 36% des Français ont quant à eux déclaré avoir une «stabilité» de leur niveau de satisfaction, selon l’enquête réalisée auprès de 5.500 nouveaux retraités en 2021 et publiée ce jeudi 23 novembre.

L'insatisfaction après le départ en retraite peut «conduire les assurés à regretter, a posteriori, leur âge de départ», écrit la Drees. Ainsi, «21% des assurés déclarent qu'avec le recul, ils auraient préféré partir plus tard» pour bénéficier d'une meilleure retraite a-t-elle détaillé.

Parmi ces 21% ce sont, «les retraités modestes et les femmes (qui) déclarent plus souvent regretter de ne pas être partis plus tard pour toucher une pension plus élevée, contrairement aux ouvriers qui, faisant état d’une satisfaction dans la vie déjà souvent faible avant la liquidation, ne regrettent pas pour autant de ne pas avoir reporté leur âge de départ à la retraite».

Le difficile calcul de la pension de retraite

L'étude de la Drees a également montré que plus de la moitié des Français ont des difficultés à évaluer correctement leur retraite avant leur départ. Selon l'enquête, seules 46% des personnes parties en retraite ont pu estimer correctement le montant de leur pension avant le grand saut.

Pour les 54% n’ayant pas réussi à évaluer cette pension, 28% n’avaient aucune idée de son montant, 20% l’ont surestimée et 7% sous-estimée.

«Les difficultés d'estimation sont plus souvent le fait des femmes, des ouvriers et des personnes modestes», situées dans le premier quartile de pension (les 25% de pensions les plus basses), a indiqué la Drees