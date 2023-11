Incidents lors de l'hommage aux professeurs tués : 85 élèves exclus définitivement de leur établissement

Ce jeudi 23 novembre, le ministère de l'Education nationale a indiqué que 85 élèves ont été exclus définitivement de leur établissement suite à des incidents lors des hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty.

Le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, avait promis des «procédures disciplinaires» à tous les élèves ayant perturbé les hommages aux professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty en octobre. Ce jeudi 23 novembre, le ministère a annoncé que 605 sanctions ont été prononcées au total, dont 85 exclusions définitives.

Dans un communiqué, l'Education nationale a également recensé 322 exclusions temporaires et 47 exclusions définitives avec sursis. Toutes, liées à des «actes de contestation» constatés pendant la minute de silence observée dans les collèges et lycées lors de l'hommage à Dominique Bernard, tué dans une attaque jihadiste à Arras (Pas-de-Calais) le 13 octobre, et Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un jeune radicalisé.

Pour les actes les plus graves, notamment ceux qui s'apparentent à des menaces ou à de l'apologie du terrorisme, Gabriel Attal avait demandé des mesures d'éloignement de l'établissement à titre conservatoire dès le 16 octobre.

Des «tirs d'armes» simulés

L'entourage du ministre avait indiqué qu'un élève avait notamment menacé de «mettre une bombe» tandis que deux jeunes s'étaient réjouis qu'un «prof soit mort». Deux autres avaient également «simulé des tirs d'armes».

Lors des conseils de discipline, des sanctions allant d'un avertissement ou un blâme à l'exclusion définitive ont été prononcées. Pour le ministre de l'Education nationale, elles sont l'expression d'«un engagement tenu», celui «de ne rien laisser passer, au nom de la mémoire de Dominique Bernard et de Samuel Paty, et de l'indispensable respect de l'autorité à l'école».

Dans les Pyrénées-Orientales, un enfant âgé de 10 ans seulement figurait parmi les élèves ayant perturbé ces temps d'hommage. Le procureur de la République, Jean-David Cavaillé, a expliqué qu'une «mesure éducative» avait été mise en place en raison de son jeune âge, afin de lui attribuer un éducateur.