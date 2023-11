Météo : froid, neige, pluie… Quel temps fera-t-il cette semaine ?

Après une perturbation arrivée ce dimanche par les côtes manchoises, provoquant une grande quantité de pluie, le temps devrait rester dégradé ce lundi 27 novembre. Par ailleurs, le reste de la semaine sera marqué par des températures hivernales et des chutes de neige, notamment dans la moitié nord.

À l’approche de l’hiver météorologique, qui débutera vendredi 1er décembre prochain, la France est marquée par un retour du froid. Au-delà des températures hivernales enregistrées dans l’Hexagone la semaine dernière, c’est un temps pluvieux qui est attendu ce lundi sur les côtes manchoises. En cause, une nouvelle dépression qui devrait se former dans la Manche prenant la direction des Pays-Bas et de l’Allemagne.

Au cours de son passage, cette perturbation devrait mêler pluies et vents violents. De ce fait, elle devrait concerner, en premier lieu, toute la façade manchoise, à l’instar de Brest, de Saint-Brieuc, du Havre, de Fécamp, de Dieppe et d’Abbeville, mais aussi plusieurs villes françaises comme Paris et sa petite couronne, Reims et Orléans.

À noter également que durant cette journée, des averses orageuses sont attendues notamment à Saint-Malo et à Lannion et, en fin d’après-midi, au Havre et à Fécamp. Concernant le vent, les rafales peuvent parfois excéder aux 70 km/h, notamment à Calais ou encore à Dunkerque où des rafales à 74 km/h sont attendues. Sur les côtes atlantiques, bien que les valeurs ne soient, pour l’heure, qu’approximatives, celles-ci devraient être comprises entre 50 km/h à 70 km/h à Bordeaux, à La Rochelle ou encore à Bayonne.

Et ce n’est pas tout. En fin d’après-midi, une deuxième perturbation devrait se former vers la Méditerranée. Elle devrait occasionner une grande quantité de pluie et devrait concerner le sud-ouest. Les précipitations sont donc attendues à Toulouse, à Cahors, à Bordeaux, à La Rochelle, à Agen et à Rodez.

Une deuxième perturbation devrait se former vers la Méditerranée. ©Ventusky

Dans le même temps, la neige devrait confirmer sa présence ce lundi 27 novembre dans le nord-est, dans le sud-est et sur le massif des Pyrénées. Ainsi, les flocons sont attendus en Savoie et dans le Bas-Rhin, où des chutes de neige devraient être enregistrées près de Colmar et d’Épinal mais aussi à Briançon (Hautes-Alpes), Ancelle près de Gap (Hautes-Alpes) et près de Murat, dans le Cantal.

Une semaine bien enneigée et un froid glacial

Durant la journée de mardi 28 novembre, la neige devrait être bien marquée vers les frontières franco-suisses où elle devrait dépasser les 120 cm à la station des Boisses et à Val Thorens. À Briançon, ce ne sont pas moins de 5 cm de neige qui sont attendus. Ailleurs, dans les Vosges, on devrait enregistrer près de 30 cm à la station de La Bresse et une vingtaine de centimètres à Gérardmer.

Par ailleurs, des chutes de neiges sont également prévues, durant la journée, au village d’Ensisheim près de Colmar (Bas-Rhin), et à la Barcelonette, près de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).

Mais les conditions météorologiques devraient prendre une autre tournure entre le jeudi 30 novembre et le vendredi 1er décembre, qui coïncide avec l’entrée officielle de l’hiver météorologique.

En effet, un front neigeux qui traverse une grande partie de l’Allemagne et de la Belgique devrait se déplacer vers l’ouest, touchant ainsi le nord de la France et apportant avec lui des flocons de neige. D’après les prévisions de Météo-France, des chutes sont prévues à Metz et à Belfort durant la journée du jeudi 30 novembre.

Néanmoins, dans la matinée du vendredi 1er décembre, ce seraient principalement les villes de Lille, de Douai, de Metz, d’Amiens, de Beauvais et d’Évreux qui devraient être touchées par l’épisode neigeux. Il faut aussi savoir que des chutes de neige en région parisienne ne sont pas à exclure.

Le front neigeux, en provenance de la Belgique, devrait toucher le nord de la France. ©Ventusky

Hormis la neige, c’est aussi un intense épisode pluvieux qui est également attendu dans le reste des régions françaises. Il devrait concerner, vendredi 1er décembre, l’Île-de-France, la Bretagne, la Normandie, le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et le Centre-Val de Loire.

Du côté des températures, ces dernières devraient continuer à baisser notamment dans la moitié nord, malgré une légère amélioration jeudi. À titre d’exemple, entre le 27 novembre et le 1er décembre, les villes de la région des Hauts-de-France devraient perdre quasiment 4 °C. Les maximales devraient alors passer de 10 °C lundi à 6 °C vendredi. En Île-de-France, on devrait passer de 9 °C à 7 °C.