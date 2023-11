Neige en plaine : voici les départements concernés dès ce lundi

Le froid fait son grand retour, impliquant un risque de gelées et de chutes de neige prévues dès ce lundi 27 novembre, dans la Manche, le nord-est, mais aussi en région parisienne.

Le réveil sera brutal ce lundi 27 novembre. Et pour cause, le froid va faire son grand retour, par le biais d’une perturbation qui devrait arriver par l'Atlantique. Celle-ci devrait provoquer de grandes quantités de pluie, notamment sur la façade manchoise et sur le nord-ouest de la France.

Hormis la pluie, c'est aussi la neige qui devrait marquer sa présence cette semaine. Lundi 27 novembre, les premiers flocons sont attendus au petit matin en Savoie, dans les Pyrénées mais également dans le Bas-Rhin, où des chutes de neige devraient être enregistrées près de Colmar et d'Épinal.

Durant la journée, la neige devrait «étendre» son territoire, notamment dans le sud-est de l'Hexagone. Ainsi, les chutes sont attendues à Briançon (Hautes-Alpes), à Albertville (Savoie), à Ancelle près de Gap (Hautes-Alpes), ou encore près de Murat, dans le Cantal.

Durant trois jours, ce sont principalement les frontières franco-suisses qui seront touchées par les flocons. Mais à compter de jeudi 30 novembre, alors qu’une dépression se pose sur la France, un épisode neigeux, venu de Belgique, se déplacera vers l’ouest, touchant ainsi une grande partie les régions du nord-est et du nord-ouest.

Les flocons sont, par conséquent, attendus à Metz, à Compiègne, à Reims, à Beauvais, à Amiens, à Évreux et, potentiellement, en région parisienne. Cette nouvelle perturbation entraînera une chute des températures dans la moitié nord du pays. Les maximales devraient être comprises entre 7 °C et 15 °C.

«Un manteau neigeux important»

Vendredi 1er décembre, les chutes de neige devraient principalement concerner les régions du Grand Est et des Hauts-de-France. Des précipitations devraient être enregistrées à Lille, à Roubaix, à Lens, à Douai et à Vitry-en-Artois.

En parallèle, la neige devrait s’amplifier sur les Alpes françaises tout au long de la semaine et «le manteau neigeux» devrait être «important pour une mi/fin novembre», comme l’a fait savoir Météo-Suisse à CNEWS.

«Les perspectives pour la suite de la semaine montrent entre 5 et 15 cm de neige fraîche supplémentaires dans les Alpes romandes au-dessus de 1.200 m environ», a dit le service météorologique suisse.

«Il semble que la fin novembre et le début du mois de décembre puisse être marquées par des hautes pressions, ce qui aurait pour conséquence l’absence de nouvelles chutes de neige. Il semble aussi que les températures soient plutôt supérieures à la norme», ajoute-on.