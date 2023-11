«Ce média est devenu un vaste égout mondial» : Anne Hidalgo claque la porte de X (ex-Twitter) et s'explique

La maire PS de Paris Anne Hidalgo a annoncé ce lundi 27 novembre qu'elle quittait le réseau social X (anciennement Twitter), devenu selon elle «vaste égout mondial» et une «arme de destruction massive de nos démocraties».

L'édile a vivement critiqué la plate-forme. Dans un dernier post publié sur X (anciennement Twitter) ce lundi 27 novembre, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé avec fracas son départ du réseau social, racheté par Elon Musk l'an dernier.

«Ce média est devenu un vaste égout mondial et nous devrions continuer de nous y précipiter ?», s'est interrogée la responsable politique dans son communiqué.

Pourquoi je quitte Twitter.





J’ai pris la décision de quitter Twitter.





Loin d’être l’outil révolutionnaire qui, au départ, permettait un accès à l’information au plus grand nombre, Twitter est devenu ces dernières années l’arme de destruction massive de nos démocraties.… pic.twitter.com/MrZaywMm4k — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 27, 2023

Selon la maire PS, X serait en effet devenu un outil de «manipulation, désinformation, amplification des pulsions de haine, harcèlement organisé, antisémitisme et racisme avéré, meutes attaquant les scientifiques, les climatologues, les femmes, les écologistes, les progressistes et toutes celles et tous ceux de bonne volonté qui souhaitent un débat politique serein», a-t-elle détaillé dans son message.

«Des propos violents et illicites»

Anne Hidalgo a défendu l'idée que cette ingérence est devenue une «arme de destruction massive de nos démocraties», allant même jusqu'à écrire que «cette plate-forme et son propriétaire (en l’occurrence Elon Musk, ndlr) agissent délibérément pour exacerber les tensions et les conflits», précise le communiqué.

La maire de Paris est également revenue sur le cas de la France, épinglée dans un récent rapport publié par X, qui démontre que la version française du réseau sociale est celle où s'échangent le plus de «propos violents et illicites» en Europe.

«Je refuse de cautionner ce dessein funeste. Je crois profondément à la démocratie, toujours à parfaire. Je crois à la discussion, dans les temps difficiles que nous traversons», a conclu Anne Hidalgo, décidant de quitter l'ex-Twitter pour rester «fidèle à ses convictions et son engagement».