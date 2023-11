Météo : -8,5° C à Briançon, -5° C à Aurillac... Le froid est bien de retour ce mercredi

Comme prévu par les services de Météo-France, le froid est bien de retour en ce milieu de semaine. Tôt ce mercredi matin, -8,5° C et -5° C ont, par exemple, été relevés à Briançon (Hautes-Alpes) et Aurillac (Cantal).

En cette journée de mercredi 29 novembre, et à quelques jours de l’entrée de l’hiver météorologique synonyme de la période la plus froide de l’année, le mercure a encore chuté dans l’Hexagone provoquant des gelées matinales.

Comme l’a expliqué Météo-France, celles-ci touchent les Ardennes, le Massif central, le nord de l'Aquitaine, du Midi-Pyrénées, du Rhône-Alpes et l'intérieur de PACA avec 0 °C à -3 °C en plaine et -2 °C à -6 °C dans les vallées.

Dans le détail, on a enregistré -8,5 °C à Briançon (Hautes-Alpes), -5 °C à Aurillac (Cantal), -2,8 °C à Grenoble (Isère) et -0,7 °C à Dijon (Côte-d’Or) ainsi qu'à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ailleurs, les minimales devraient être comprises entre 5 et 7 °C sur le littoral vendéen et breton et de 5 °C à 9 °C autour de la Méditerranée. Les maximales ne devraient pas dépasser les 10 °C dans la moitié nord et les 15 °C dans la moitié sud.

Durant cette journée, on devrait enregistrer 4 °C à Metz, 6 °C à Lyon, 7 °C à Lille et à Auxerre, 8 °C à Paris et à Rennes, 11 °C à Marseille et à Montpellier, 12 °C à Toulouse et jusqu’à 17 °C à 19 °C localement à Biarritz.