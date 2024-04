États-Unis : un jackpot de 1,33 milliard de dollars à la loterie décroché dans l'Oregon

L’incroyable jackpot de la loterie américaine Powerball, d’un montant de près de 1,33 milliard de dollars, a été remporté samedi soir dans l’Oregon, État du nord-ouest des États-Unis.

Le jackpot du Powerball du samedi 6 avril a été remporté dans l’Oregon, a annoncé la loterie américaine ce dimanche dans un communiqué. La valeur du gain s’élève à environ 1,33 milliard de dollars (environ 1,2 milliard d’euros), soit le quatrième plus gros lot de l’histoire de ce jeu, et le huitième plus gros jackpot des jeux de loterie américains.

Les numéros gagnants étaient le 22, 27, 44, 52, 69, ainsi que la boule rouge numéro 9.

«Au nom de Powerball, je tiens à féliciter le gagnant de ce jackpot de 1,326 milliard de dollars. Gagner au Powerball, ce n'est pas seulement toucher le jackpot, c'est aussi avoir le pouvoir de réaliser ses rêves et de créer des changements positifs dans le monde», a déclaré Drew Svitko, président du groupe Powerball, dans un communiqué.

L'heureux vainqueur du Powerball pourra choisir une rente de 1,33 milliard, avec un versement annuel pendant trente ans, ou bien un seul versement forfaitaire de 621 millions de dollars.

Par ailleurs, la loterie rappelle à tous les participants de bien vérifier leur ticket, puisque sept personnes ont également gagné un million de dollars lors du tirage de samedi. Ces tickets gagnants ont été vendus en Arizona, dans le Delaware, en Floride, dans l’Iowa, le Massachusetts, le Michigan et le Wyoming.

Le plus gros jackpot de l’histoire du Powerball avait été remporté en novembre 2022 en Californie, et s’élevait à 2,04 milliards de dollars. Le deuxième plus gros gain du jeu, de 1,765 milliard, avait été décroché il y a quelques mois, en octobre 2023.