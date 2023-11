Voici les 5 métropoles les plus cyclables en France en 2023

De plus en plus utilisé en ville, le vélo est devenu un mode de transport essentiel pour de nombreux Français. Certaines métropoles ont adapté leurs routes à ces usagers. Le portail Statista a effectué une étude déterminant les métropoles les plus cyclables de France. Voici le top 5.

Au cœur de l’actualité depuis plusieurs années, le mode de déplacement des Français au quotidien ne cesse d’évoluer, bien que lentement. Dans de nombreuses métropoles à travers l’Hexagone, le vélo est de plus en plus sollicité, mais ce dernier reste encore très peu utilisé dans les trajets quotidiens.

Seulement 12% des adultes utilisent leur vélo quotidiennement pour les déplacements. En cause, le manque d’aménagements sécurisés pour les vélos. Mais dans certaines métropoles, il est possible de se déplacer à bicyclette dans un environnement plus ou moins sécurisé.

Dans une étude du 27 novembre 2023, le portail Statista, qui offre des statistiques officielles, s’est basé sur les chiffres obtenus par l’initiative citoyenne Villes.plus afin de classer les métropoles les plus cyclables en France en 2023. Les 5 villes disposant des meilleures conditions de déplacement pour les vélos récapitulées ici à la loupe.

Strasbourg Eurométropole

Officieusement «capitale du vélo» en France, Strasbourg et sa métropole comptent près de 700 km de pistes cyclables. La métropole de l’est est en première position avec un score de 4,4/10. Selon les données de Villes.plus, 44% des trajets dans la métropole sont jugés sécurisés sur une base de 539 itinéraires testés.

Bordeaux Métropole

Tout comme Strasbourg, la métropole de Bordeaux dispose d’un réseau de pistes cyclables étendu, avec 1.000 km d’aménagements cyclables existants, comprenant des zones de partage. Avec un score de 4,2/10 et 42% des trajets sécurisés sur 521 itinéraires essayés, Bordeaux Métropole figure en deuxième place du classement. Mais elle pourrait bénéficier d’un meilleur score dans les prochaines années avec le lancement du Réseau Vélo Express.

Toulouse Métropole

La métropole du sud-ouest du pays est en troisième place du classement des métropoles les plus cyclables de France, avec un score de 3,5/10 et 35% de ses 622 itinéraires essayés. Avec 716 km d’aménagements cyclables, la métropole de Toulouse n’a cessé de développer son réseau cyclable : en 2018, il ne comptait que 584 kilomètres de voies cyclables.

Grenoble-Alpes Métropole

32% des 581 itinéraires testés dans la métropole de Grenoble ont été jugés sécurisés par l’initiative Villes.plus, lui donnant un score de 3,2/10 et faisant de Grenoble-Alpes Métropole la 4e métropole la plus cyclable de France. Doté de 450 km de réseau cyclable, la métropole des Alpes bénéficie d’un des réseaux les plus denses de l’Hexagone.

Montpellier Méditerranée Métropole

Montpellier Méditerranée Métropole figure en 5e place du classement avec un score de 2,7/10 et seulement 27% des trajets sécurises, sur une base de 508 itinéraires testés. D’ici à 2026, la métropole du sud de la France prévoit de créer 235 km supplémentaires de pistes cyclables, permettant de relier des villes entre elles.

À titre de comparaison, une ville comme Amsterdam, mondialement réputée pour son réseau cyclable et l'utilisation importante de vélos, bénéficierait d'une notre de 7,5/10 en adaptant les critères appliqués aux métropoles françaises.