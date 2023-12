60 ans de l'ordre national du Mérite : à quoi sert cette distinction ?

Le 60e anniversaire de la création de l'ordre national du Mérite sera célébré ce dimanche 3 novembre. Un anniversaire marquant pour une distinction permettant de reconnaître les contributions à la France.

C’est l’une des décorations les plus importantes en France. Ce dimanche 3 décembre, l’ordre national du Mérite célèbre ses 60 ans d’existence. Institué en 1963 par le général de Gaulle, l’ordre honorifique français est un symbole important de reconnaissance.

Deuxième dans la hiérarchie des décorations décernées aux citoyens français après la Légion d’honneur, l’ordre national du Mérite possède une place à part entière dans la société française.

Une reconnaissance des services rendus à la France

10 années d’activité dans un domaine en ayant contribué au développement et au rayonnement de la France sont nécessaires pour atteindre le rang de chevalier, le premier dans l’ordre national du Mérite.

Il est également nécessaire d’avoir été proposé par un ministre, un préfet, une association, une personnalité politique ou un groupe de 50 personnes dans le cadre de l’initiative citoyenne.

Pour accéder aux rangs supérieurs d’officier, de commandeur, ainsi qu’aux dignités de grand officier et de grand-croix, la personne médaillée doit prouver de nouveaux mérites et contributions à la grandeur de la France et doit avoir été proposée comme lors de l’accession au rang de chevalier.

Près de 337.000 personnes ont été nommées ou promues depuis 1963, avec environ 3.800 Français et 300 personnes étrangères qui reçoivent la médaille chaque année.