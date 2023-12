Attaque terroriste à Paris : le récit exclusif d'une infirmière témoin du drame

Une infirmière témoin avec l'une de ses amies de l'attaque survenue samedi 2 décembre au soir dans le 15e arrondissement de Paris, a témoigné ce dimanche sur CNEWS. Un récit détaillé et exclusif.

La capitale est dans l’effroi depuis qu’un terroriste a tué au couteau un touriste allemand à Paris (15e arrondissement), et blessé deux autres personnes au marteau ce samedi 2 décembre.

Accompagnée d’une amie de passage dans la capitale, une infirmière parisienne était présente sur les lieux de l’attaque. Alors qu’elles se promenaient à pied, de Passy à Bir-Hakeim, sur le trottoir de gauche, «au niveau de la statue où les gens se prennent en photo», les deux amies ont entendu des cris.

«J’ai vu que l’agresseur avait quelque chose dans les mains, j’étais presque sûre que c’était un couteau, donc on est reparties en courant vers Passy, et on a vu que l’agresseur revenait après avoir poignardé la victime», a-t-elle témoigné.

«Il est vraiment passé à dix mètres de nous»

L'infirmière a appelé rapidement la police, avant de se rendre compte qu’elle était déjà sur place, de l’autre côté du pont : «On a suivi l'individu du regard jusqu’à ce qu’il arrive en bas de Passy. Il est vraiment passé à dix mètres de nous. Une fois qu’il était en bas des marches. Il avait l’air de ne pas trop savoir où il voulait aller», a poursuivi la jeune femme, qui a préféré garder l’anonymat.

Les deux amies ont ensuite décidé de retourner sur les lieux de l'attaque, et c’est à ce moment qu’elles ont vu la victime au sol avec du monde autour : «J’ai commencé à lui faire un massage cardiaque en lien avec les pompiers au téléphone, que la police avait appelé entre-temps», s’est-elle souvenue, avant que la police et les pompiers prennent le relai.