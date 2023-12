Assassinat de Samuel Paty : la décision dans le procès de six adolescents attendue ce vendredi

Ce vendredi 8 décembre, les six collégiens, impliqués dans l’assassinat de Samuel Paty en 2020 par un jihadiste et jugés depuis le 27 novembre dernier, doivent connaître leurs condamnations. Les adolescents poursuivis encourent, au total, deux ans et demi d’emprisonnement.

Ouvert le 27 novembre dernier, le procès de six adolescents impliqués dans l’assassinat du professeur d’Histoire, Samuel Paty, décapité en pleine rue le 16 octobre 2020 par un terroriste islamiste, s’achève ce vendredi 8 décembre. À la suite de cette dernière séance, le tribunal pour enfants devra rendre sa décision.

Parmi ces collégiens jugés, cinq étaient âgés de 14 à 15 ans à l’époque des faits. Ils sont jugés pour «association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées». Ceux-ci sont en effet accusés d’avoir surveillé les alentours du collège, contre rémunération, et d’avoir désigné la victime à l’assaillant.

La dernière jeune jugée ce vendredi avait 13 ans au moment des faits. Elle est accusée de dénonciations calomnieuses puisqu’elle avait expliqué que le professeur d’Histoire avait demandé aux élèves musulmans de se signaler et de quitter sa salle de cours avant de montrer des caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo. Il s’est avéré par la suite que la jeune fille n’était pas en classe ce jour-là.

Pourtant, ses propos, visiblement mensongers, avaient entraîné une campagne de dénonciation et un acharnement sur les réseaux sociaux à l’encontre de Samuel Paty. Ceux-ci avaient été menés par le père de l’adolescente en question et le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, auteur de vidéos qui avaient attiré l’attention sur le professeur.

Les adolescents poursuivis encourent, au total, deux ans et demi d’emprisonnement.

«La défense va sans surprise plaider l'erreur de jeunesse»

Dans ce dossier, l’Education nationale s’est constituée partie civile, comme l’a indiqué le ministre Gabriel Attal à l’AFP. Il s’agit, là, d’une volonté de «réaffirmer avec force notre volonté de défendre les valeurs de la République que Samuel Paty incarnait, mais aussi pour exprimer mon soutien indéfectible à l'ensemble du corps enseignant».

«La défense va sans surprise plaider l'erreur de jeunesse» mais ce procès est «très attendu pour qui cherche à comprendre les véritables causes qui ont mené ces collégiens sur le chemin de l'irréparable», avait déclaré avant l'ouverture des débats le 27 novembre dernier Louis Cailliez, avocat de Mickaëlle Paty, l'une des sœurs du professeur assassiné.

En avril dernier, l’enquête sur l’assassinat du professeur avait permis de retracer «la chronique d’une mise à mort» de Samuel Paty. Du mensonge de la collégienne aux attaques en ligne, jusqu'à l'arrivée de l'assaillant devant le collège le 16 octobre, où il avait donné 300 euros à des collégiens pour identifier la victime qu'il voulait «filmer en train de s'excuser».

Lors d'auditions où ils se sont effondrés en larmes, ces collégiens ont juré avoir imaginé que le professeur se ferait tout au plus «afficher sur les réseaux», peut-être «humilier», «taper»... mais «jamais» que ça irait «jusqu'à la mort».

Pour rappel, dans le cadre de cette même affaire d'assassinat, un autre procès, impliquant cette fois huit adultes, est prévu fin 2024.