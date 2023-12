Notre-Dame de Paris : flèche, plomb, musée… Où en sont les travaux à un an de la réouverture ?

Ce vendredi 8 décembre 2023 marque symboliquement le décompte avant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris au public, prévue dans un an jour pour jour.

365 jours. Plus de 4 ans et demi après l'incendie survenu au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris (4e arrondissement) le 15 avril 2019, le monument doit rouvrir ses portes au public le 8 décembre 2024, soit dans un an jour pour jour.

«Nous sommes ce peuple de bâtisseurs, alors oui, nous rebâtirons la cathédrale de Notre-Dame plus belle encore d'ici 5 années», avait déclaré le chef de l'État Emmanuel Macron, au lendemain de l'important incendie qui avait ravagé l'édifice.

Cette promesse devrait être tenue grâce au travail des nombreux professionnels, qui ont œuvré à la reconstruction du monument situé sur l'Île de la Cité.

«Les délais du chantier seront respectés en temps et en heure, sauf circonstances nouvelles», s'est réjoui le président de la Société des amis de Notre-Dame, Jean-Michel Leniaud.

La nouvelle flèche déjà posée

Alors que la charpente de la flèche a d'ores-et-déjà été posée sur le haut de Notre-Dame de Paris, la flèche, dont on avait évoqué une modernisation de sa silhouette à la suite de l'incendie, a finalement été reproduite à l'identique. Elle a été posée ce mercredi 6 décembre, à 96 mètres au dessus du sol.

«Dès 2019 nous demandions la restauration de la flèche à l'identique. C'est le choix qui a été fait. Partout dans le monde, lorsque l'on restaure un édifice détruit par un incendie, on le reconstruit à l'identique. La Chapelle du Saint-Suaire à Turin en est le parfait exemple. Ça aurait été se couvrir de ridicule que de changer une icône mondiale», a expliqué Jean-Michel Leniaud, qui s'est dit «enchanté de voir la flèche refaite à l'identique».

Emmanuel Macron, qui se rendra ce vendredi 8 décembre sur le chantier de Notre-Dame, devrait s'approcher de la flèche, a indiqué l'Élysée, précisant que le nom du général Jean-Louis Georgelin, décédé le 18 août dernier, sera inscrit sur celle-ci. Le militaire avait été nommé président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de Paris, en décembre 2019.

la polémique concernant le Plomb

Le 30 novembre dernier, la sénatrice EELV Anne Souyris avait demandé la suspension du chantier de Notre-Dame, en justifiant que «l'État n'avait conduit aucune évaluation des risques sanitaires de l'installation de plus de 500 tonnes de plomb sur la cathédrale».

J'ai demandé au Gouvernement la suspension du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris.





Aucune évaluation des risques sanitaires de l'installation de plus de 500 tonnes de plomb sur la cathédrale Notre-Dame de Paris n'a été conduite par l'Etat.





Pourtant, le plomb tue 5…

Pour autant, selon le président de la Société des amis de Notre-Dame, la présence du plomb n'est pas propre à l'édifice construit au XIVe siècle.

«Du plomb, il y en a partout dans Paris, y compris sur le site du théâtre Châtelet (1er arrondissement). Tous les édifices de la capitale ont du plomb soit dans les canalisations, ou dans les toitures», selon Jean-Michel Leniaud, ajoutant que l'enceinte de Notre-Dame de Paris avait été nettoyée de ce matériau lors du chantier, en respectant des normes précises. «L'établissement public a pris toutes les précautions en allant au-delà du nécessaire, en utilisant les normes de sécurité propres à l'amiante, qui sont infiniment supérieures à celles du plomb», a-t-il conclu.

Si l'intérieur du monument a été traité, la flèche elle, est bien recouverte d'une feuille de plomb. «Au moment où la charpente de a flèche finie d'être édifiée, on se remet à parler du plomb, dans un but purement utilitaire : celui de faire retarder le chantier», a estimé Jean-Michel Leniaud.

création du Musée de Notre-Dame

Après 2019, l'idée d'un musée consacré à la cathédrale Notre-Dame avait émergé, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron. Plus récemment en juillet dernier, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak avait confié à Charles Personnaz, le directeur de l'Institut national du patrimoine (INP), la charge d'anticiper la création de ce nouveau musée.

«Nous regardons vers l'avenir et notre principal objectif reste que le président de la République décide de l'installation d'un musée à proximité immédiate de Notre-Dame, en particulier dans la partie sud de l'Hôtel-Dieu», sur l'Île de la Cité, a défendu le président de la Société des amis de Notre-Dame.

Attendu sur place ce vendredi, Emmanuel Macron pourrait annoncer officiellement la création de ce musée, «possiblement» construit sur l'Île de la Cité, selon l'Élysée.