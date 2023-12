JO de Paris 2024 : voici les prix hallucinants des locations Airbnb en moyenne arrondissement par arrondissement

D'après une étude menée par la plate-forme Lycaon Immo, le prix moyen d'une location Airbnb durant la période des Jeux olympiques de Paris s'élèvera à 1.050 euros. Une somme qui masque néanmoins de nombreuses disparités dans la capitale.

Une envolée des prix monumentale. À moins d’un an des Jeux olympiques de Paris, les prévisions s’annoncent mauvaises pour les touristes de passage dans la capitale lors de l’événement. Alors qu’une hausse du prix du ticket de métro, les touristes subiront également une hausse phénoménale du prix des locations, pour le plus grand bonheur des propriétaires de logements à Paris.

Selon une étude publiée le 4 décembre dernier et réalisée par Lycaon Immo, une plate-forme spécialisée dans la modélisation de données immobilières, le prix moyen d’une location Airbnb dans la capitale sur la période des Jeux olympiques atteint un montant record : il faudrait compter 1.050 euros pour une nuit à Paris entre le 26 juillet et le 11 août. Un tarif obtenu au mois de novembre, et qui ne ferait qu’augmenter dans les semaines et mois à venir.

Du simple au double à quelques mètres

Mais malgré cette somme importante, les prix fluctuent énormément en fonction des arrondissements de la capitale : en effet, l’étude démontre que certains arrondissements sont nettement sous la moyenne à l’image du 20e arrondissement, où le prix moyen d’une nuit dans une location est de 621 euros. A contrario, les tarifs affichés dans le 8e arrondissement sont conséquents : en moyenne, une nuit en location coûte 2.361 euros.

Voici la liste des tarifs moyens d’une nuit dans une location Airbnb, arrondissement par arrondissement.

1 er arrondissement : 2.018 euros

arrondissement : 2.018 euros 2 e arrondissement : 1.068 euros

arrondissement : 1.068 euros 3 e arrondissement : 1.452 euros

arrondissement : 1.452 euros 4 e arrondissement : 1.380 euros

arrondissement : 1.380 euros 5 e arrondissement : 1.045 euros

arrondissement : 1.045 euros 6 e arrondissement : 1.462 euros

arrondissement : 1.462 euros 7 e arrondissement : 1.360 euros

arrondissement : 1.360 euros 8 e arrondissement : 2.361 euros

arrondissement : 2.361 euros 9 e arrondissement : 1.068 euros

arrondissement : 1.068 euros 10 e arrondissement : 996 euros

arrondissement : 996 euros 11 e arrondissement : 928 euros

arrondissement : 928 euros 12 e arrondissement : 638 euros

arrondissement : 638 euros 13 e arrondissement : 722 euros

arrondissement : 722 euros 14 e arrondissement : 881 euros

arrondissement : 881 euros 15 e arrondissement : 903 euros

arrondissement : 903 euros 16 e arrondissement : 1.081 euros

arrondissement : 1.081 euros 17 e arrondissement : 1.190 euros

arrondissement : 1.190 euros 18 e arrondissement : 684 euros

arrondissement : 684 euros 19 e arrondissement : 652 euros

arrondissement : 652 euros 20e arrondissement : 621 euros

Des tarifs exorbitants selon les quartiers, mais liés aux moyens de transports disponibles ainsi qu’aux épreuves des Jeux olympiques qui se dérouleront à proximité.

En banlieue proche, notamment en Seine-Saint-Denis qui accueillera les épreuves d’athlétisme au Stade de France, les prix sont également en hausse, avec un coût de 488 euros par nuit à Saint-Denis. Une tendance qui risque de se poursuivre dans les mois à venir.