Crise migratoire : les habitants de Calais réclament de l'aide face à une situation qui empire

En première ligne face à la crise migratoire, la ville de Calais ne cesse de voir arriver des migrants désireux de se rendre au Royaume-Uni. Une cohabitation de plus en plus compliquée avec les habitants, qui dénoncent des incivilités, de la saleté, mais surtout l’inaction du gouvernement.

Une situation qui empire. À Calais (Pas-de-Calais), la cohabitation devient de plus en plus compliquée entre habitants et migrants. Incivilités, saletés, le quotidien des riverains devient insupportable et ils sont nombreux à en appeler au gouvernement. Et pour cause, des centaines de migrants évoluent chaque jour dans la ville, au milieu d’habitants désœuvrés, et ce depuis près d’une vingtaine d’années.

«Ils ont tout cambriolé dans ma voiture, ils ont tout volé. Quand on a eu le malheur d’aller les confronter pour récupérer nos affaires, ils ont sorti des couteaux», témoigne une habitante de la ville. «La nuit on entend des bruits, en plus il y a des maisons qui sont vides et les trois quarts du temps elles sont squattées», ajoute un autre habitant. «Ils ne sont pas propres, moi c’est ce que je leur reproche. Cela ne me dérange pas que des associations leur donnent à manger, mais il faut qu’ils respectent la propreté de la France», réclame un dernier Calaisien.

Plus globalement, les Calaisiens se sentent délaissés par l’État, et c’est le même sentiment qui règne du côté de la municipalité, alors même que le projet de loi immigration est au cœur du débat politique. «On a jamais été capable de réunir les maires que nous sommes pour nous interroger. J’ai demandé à être reçue par l’Assemblée nationale, je n’ai pas de nouvelles. Idem pour le Sénat», a déploré Natacha Bouchart, maire LR de Calais.

La maire de Calais appelle à l'aide

Dans une lettre adressée aux parlementaires qui composeront la commission paritaire mixte et que CNEWS a pu se procurer, la maire de Calais a décrit une situation qui se détériore de jour en jour. «Depuis si longtemps je constate quotidiennement que la situation, unique en son genre en Europe, ne cesse de s’aggraver le long de notre littoral nord» a-t-elle écrit, avant de poursuivre, «les tensions montent non seulement entre les communautés mais également envers les habitants qui subissent les conséquences de cette pression migratoire incessante», a-t-elle ajouté.

«Nous avons le devoir historique de répondre de manière efficace et humaine à cette situation. Nous sommes à un tournant et les décisions que nous prendrons influeront sur le virage de notre pays et de l’Europe pour les années à venir», a-t-elle finalement déclaré. Pour rappel, la «jungle de Calais» a été démontée à deux reprises en 2009 et en 2016 mais aujourd’hui des dizaines de petits campements subsistent dans la commune et exacerbent les tensions.