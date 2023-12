Mort d'un migrant après un naufrage dans la Manche : un ressortissant syrien mis en examen

Un homme a été mis en examen et écroué ce dimanche 17 décembre après la mort d'un migrant vendredi alors que ce dernier tentait de traverser la Manche. Deux autres personnes sont portées disparues.

Un drame de plus en mer. Un migrant est mort et deux autres sont «a priori portés disparus» après le naufrage d’une embarcation avec laquelle ils tentaient de traverser la Manche.

Selon le communiqué publié ce vendredi par la préfecture maritime française, le naufrage a e lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, au large de la ville de Gravelines (Nord). Au total, 66 personnes ont été secourues dont la qui ont a retrouvée «inconsciente».

Ce dimanche, un homme de nationalité syrienne a été mis en examen et écroué dans le cadre de l'enquête. Âgé de 30 ans, le suspect a été mis en examen pour homicide involontaire, blessures involontaires, mise en danger délibérée et aide à l'entrée et au séjour irréguliers, a détaillé Mehdi Benbouzid, procureur de la République de Saint-Omer.

Le prévenu est soupçonné d'avoir piloté l'embarcation qui transportait les migrants. Pour l'instant, il nie les faits, selon le procureur.

[#Operation] de sauvetage d'une soixantaine de personnes au large de Grand Fort Philippe sous la coordination du @CROSSGrisNez pic.twitter.com/WmjjxC36iS — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) December 15, 2023

Le navire de sauvetage était arrivé dans la zone du naufrage aux alentours de 00h30.

D’après les sauveteurs, qui ont rapidement appelé du renfort, un des boudins de l’embarcation s’était dégonflé et plusieurs personnes se sont retrouvées à l’eau.