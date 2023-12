Rappel de produits : attention, ces tireuses à bière peuvent faire exploser leur fût

Plusieurs modèles de tireuses à bière font l’objet d’un rappel à l’échelle nationale, en raison d’un dysfonctionnement pouvant causer l’explosion du fût.

Faites attention si vous possédez l’un de ces modèles de tireuses à bière. La plate-forme gouvernementale Rappel Conso a émis ce jeudi un rappel concernant différents modèles de tireuses Beertender des marques Seb et Krups, en raison d’un dysfonctionnement qui pourrait faire exploser les fûts placés à l’intérieur.

Concernant les modèles de la marque Seb, il est indiqué qu'il s'agit d'une «défaillance de la carte électronique de l'appareil [qui] peut entraîner une surchauffe du fût de bière, pouvant aller jusqu'à son éclatement».

Les modèles concernés portent les références VB215830, VB2158F2, VB215700, VB310E10, VB320E10, VB310310, et VB310810. Ces tireuses ont été vendues entre début 2009 et fin 2018 dans de nombreuses grandes surfaces, magasins d’électroménager ou plates-formes en ligne, comme Boulanger, Darty, Leclerc, Système U, Amazon, Auchan, Casino, But, Conforama… Le détail des lots concernés par le rappel est disponible directement sur le site de Rappel Conso.

Il est recommandé aux consommateurs qui possèdent ces tireuses de ne plus les utiliser, puisqu’ils risquent des «blessures externes» et la projection de la bière.

Les propriétaires de machines peuvent se rendre directement sur les sites de Seb ou de Krups, qui ont mis en place des pages spéciales concernant ce rappel de produit. Les fabricants pourront déterminer si l’appareil est concerné par le dysfonctionnement et proposera, si c’est le cas, une réparation du produit.