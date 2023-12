Sondage : 73% des Français estiment que les étrangers non européens ne doivent pas avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français

Un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, rendu public ce samedi 16 décembre, indique que 73% des Français estiment que les étrangers non européens ne doivent pas avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français.

Ils veulent voir la priorité donnée aux nationaux. Selon les données d'un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, publiées ce samedi, 73% des Français estiment que les droits sociaux ne doivent pas être les mêmes pour les Français que pour les étrangers non européens.

Inversement, 27% des personnes interrogées pensent qu’étrangers non-européens et nationaux français doivent bénéficier des mêmes droits sociaux.

Dans le détail, les femmes sont légèrement plus nombreuses (75%) que les hommes (71%) à estimer que les droits sociaux attribués aux personnes étrangères non européennes ne doivent pas être les mêmes que ceux attribués aux citoyens français.

Concernant la classe sociale , inactifs et CSP - sont unis dans leur réponse (74% et 75% de non). Si les CSP + sont tout de même nombreuses à refuser que les personnes étrangères bénéficient des mêmes droits sociaux que les Français, leur pourcentage est légèrement plus faible (70%).

L'âge et la classe politique comme réel clivage

Selon ce sondage, ce sont l’âge et les opinions politiques qui creusent réellement l’écart. Seuls 37% des moins de 35 ans estiment que les personnes étrangères doivent avoir les mêmes droits sociaux que les Français. Ce chiffre se réduit presque de moitié pour les 50 ans et plus, qui ne sont que 23% à partager cette opinion.

Dans le détail, ce sont les 18-24 ans et les 25-34 ans (37%) qui sont les plus favorables à l’idée que les étrangers non-européens aient les mêmes droits sociaux que les Français. Parmi les 35-49 ans, ils ne sont plus que 24%.

On note toutefois que les plus de 65 ans sont légèrement plus nombreux (24%) à souhaiter une égalité des droits sociaux, que les 50-64 ans (22%).

La droite unanime, la gauche divisée

Lorsque l’on arrive à l'analyse politique, l’écart est plus creusé que jamais. Au total, 88% des sondés de droite sont contre l’égalité des droits sociaux entre étrangers non européens et Français, contre 45% des répondants de gauche.

Au sein même du courant politique de gauche, les discordances sont nombreuses. Si les sondés de La France insoumise, et de la gauche radicale (73% de oui) sont plutôt uniformes, le pourcentage de oui dégringole pour ceux d'Europe Ecologie-Les Verts (47%) et du PS (40%).

Au centre de l'échiquier politique, 74% des sondés sont contre. Pour Renaissance, la proportion est légèrement plus basse (72%).

La droite est quasi uniforme avec des pourcentages allant de 76% à 100% de non. Le premier appartient aux sondés de droite (extrême-droite exclue, et le second appartient à Reconquête, le parti d’Éric Zemmour.

Du côté des Républicains, seuls 14% des sondés sont en faveur d’une égalité des droits sociaux entre extra-Européens et Français, contre 7% pour le Rassemblement national.

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 11 au 12 décembre, auprès d’un échantillon représentatif de 1.012 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.