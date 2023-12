Démarchage téléphonique abusif : quel est ce nouvel outil lancé par UFC-Que Choisir ?

UFC-Que Choisir a dévoilé, mardi 19 décembre, un nouvel outil contre le démarchage téléphonique. Il permet d'envoyer facilement une requête à votre opérateur pour protéger votre numéro.

La fin des démarchages intempestifs ? C’est ce que propose UFC-Que Choisir à travers la création d’une plate-forme intitulée «Respecte mes datas», qui permet de générer un courrier automatique en quelques clics à destination des opérateurs, afin de réclamer la protection de votre numéro personnel, mobile ou fixe. Selon une étude réalisée par l’association de défense des consommateurs, «9 Français sur 10» sont exaspérés par cette pratique.

«L’UFC-Que Choisir souhaiterait que le champ d'application du démarchage téléphonique soit réduit quasi à néant parce que c'est un véritable fléau», assure Marie-Amandine Stévenin, la présidente de l'association de consommateurs. La nouvelle plate-forme de l'association est ainsi destinée à s’opposer au transfert de ses données personnelles.

Elle permet notamment de générer facilement un courrier à transmettre à son opérateur. Le numéro de téléphone de celui qui en fait la demande ne sera donc plus partagé sur les annuaires publics, généralement utilisés pour le démarchage commercial.

Des mesures existantes

Des mesures ont déjà été mises en place pour limiter ces pratiques. Depuis mars 2023, il n’est plus possible d’être appelé le week-end ou les jours fériés. En semaine, le démarchage téléphonique ne peut avoir lieu que de 10h à 13h et de 14h à 20h. Les appels concernant la rénovation énergétique et les formations ont quant à eux été définitivement bannis. Avec le plan national de l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep), il est possible de reconnaître les numéros utilisés pour le démarchage. Ils doivent tous commencer par 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 et 0949 en France métropolitaine.

Mais ces mesures n’ont pas définitivement stoppé la pratique du démarchage commercial. Selon une enquête de l'UFC-Que Choisir publiée en octobre 2023 : 3 Français sur 4 reçoivent au moins un appel par semaine. Des membres du gouvernement souhaitent donc instaurer de nouvelles mesures. C'est le cas du sénateur Horizons Édouard Courtial. Ce dernier a déposé un projet de loi au Sénat en mars 2022 dans lequel il propose que seules les personnes souhaitant être appelées puissent être démarchées.