JO 2024 : ces chiffres fous qui font craindre une saturation dans les transports en commun

Si les Parisiens désertent la capitale lors de la période estivale, les Jeux olympiques risquent de changer leurs habitudes avec l’arrivée massive de visiteurs. À 221 jours de l’événement, les transports en commun se préparent à des pics de fréquentation exceptionnels.

«Des pics de flux dans les transports en commun et aux abords des sites à Saint-Denis à 60.000 spectateurs par heure (soit 1.000 personnes par minute)», a annoncé ce lundi Ile-de-France Mobilités dans un communiqué. À 221 jours des Jeux olympiques, Paris s’attend à voir ses rues remplies de visiteurs qui circuleront dans ses métros, bus ou encore RER pour se rendre sur les sites des épreuves sportives.





Pour ce faire, Ile-de-France Mobilités prévoit de déployer «5.000 agents en gares et stations», afin d'orienter les futurs passagers et sécuriser leurs trajets. L'autorité organisatrice des transports en commun franciliens avance des affluences record sur «certains sites en grande couronne».

A titre d'exemple et selon les estimations d'Ile-de-France Mobilités, 40.000 spectateurs sont attendus à «l’Etoile royale (château de Versailles)», qui nécessiteront la présence «deux bus par minute».

Communiquer et anticiper

Afin d'endiguer ces déplacements, IDF Mobilités prévoit de mettre en place un ensemble d’outils, tels qu’une App Transports, des dépliants ou un calculateur d’itinéraires modifié.

La préfecture de Paris aurait même, selon les informations de nos confrères du Canard Enchaîné, transmis une lettre au ministre des Transports pour inciter les riverains les Franciliens à télétravailler lors de l’événement.

De son côté, le gouvernement se dit confiant à l'approche de l'évévenment. Invité sur CNEWS début décembre, Clément Beaune avait affirmé que Paris «sera prêt pour les Jeux olympiques de cet été».