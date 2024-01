Vœux d'Emmanuel Macron : les internautes interloqués par l'alignement de drapeaux derrière le chef de l'Etat

La présentation des vœux d’Emmanuel Macron aux Français pour l’année 2024 ce dimanche a été décriée par certains internautes, notamment par la faible mise en avant du drapeau tricolore, au profit d’un alignement d’autres bannières étrangères.

Un cadre qui a fait beaucoup parler. Ce dimanche, avant le passage à la nouvelle année, Emmanuel Macron a adressé ses traditionnels vœux aux Français.

Si le décor choisi à cette occasion est souvent sujet à des décorticages et des analyses, le président de la République a opté hier soir pour une vue sur le jardin de l’Élysée avec, derrière lui, une rangée de drapeaux, sur laquelle ceux de la France, de l’Union européenne, des Jeux olympiques de Paris 2024 ou encore de l’Algérie et de l’Afghanistan sont reconnaissables.

Une mise en scène décriée par certains internautes, qui ont dénoncé l’emplacement du drapeau tricolore, en quelque sorte noyé dans la masse.

«Emmanuel Macron aime tant la France qu’il abandonne ses frontières aux mains de l’UE, cache son drapeau…», pouvait-on ainsi notamment lire.

Emmanuel Macron aime tant la France qu'il abandonne ses frontières aux mains de l'UE, cache son drapeau et soumet ses lois au diktat de juges ou de commissaires supranationaux non élus. Et il est tellement démocrate qu'il passe outre le Parlement à coups de 49-3. @EmmanuelMacron

— LARMINIER (@bbrdepereenfils) December 31, 2023