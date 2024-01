Météo : 10 départements en vigilance orange ce mardi, pour pluie-inondation et crues

La perturbation atlantique qui a touché la France lundi reste active ce mardi. Neuf départements ont été placés en vigilance orange «pluie-inondation» et trois en alerte orange «crues».

Un début d’année perturbé. Dans son bulletin de 6h, ce mardi 2 janvier, Météo-France a placé neuf départements en vigilance orange «pluie-inondation» et trois en alerte orange «crues». Ces mesures sont liées à une perturbation atlantique arrivée lundi et qui reste active.

La Vendée, la Loire-Atlantique, le Morbihan, le Finistère, la Mayenne, la Sarthe, l'Orne, la Manche et le Pas-de-Calais sont concernés par la vigilance «pluie-inondation». A noter que le Finistère et le Pas-de-Calais sont également touchés par l'alerte aux «crues», comme le département du Nord.

Météo-France prévoit des crues en fin de journée dans le Finistère mais elles sont déjà en cours et «importantes» dans le Nord ainsi que dans le Pas-de-Calais. Au cours de cette journée de mardi, les cumuls de pluie pourraient localement dépasser 40 mm dans ce département. Les secteurs les plus touchés seront sans doute le Montreuillois ainsi que les hauteurs du Boulonnais et de l'Artois.

© Météo-France

Ailleurs, les forts cumuls de pluie pourraient localement dépasser les 70 à 80 mm, sur les reliefs du Finistère par exemple. Ces précipitations interviennent dans un «contexte hydrologique sensible» puisque les pluies excédentaires de ces dernières semaines ont saturé les sols en eau.

Ce mardi, la pluie sera accompagnée de fortes rafales de vent de sud-ouest, notamment en matinée et à la mi-journée. Elles pourront atteindre 100 km/h sur le Finistère, dans les terres, voire 120 km/h le long des côtes.