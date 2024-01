Météo : quelles sont les régions touchées par la nouvelle perturbation ce jeudi ?

Ce jeudi 4 janvier, une nouvelle perturbation venue de l’Atlantique a fait son apparition dans la matinée du côté de la Bretagne. Celle-ci devrait toucher une grande partie de la moitié nord et devrait engendrer des pluies, des orages et des vents violents.

Alors que la dépression Henk vient à peine de quitter la France, une autre perturbation doit prendre le relais durant les journées du jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2024. Celle-ci, venue de l’Atlantique, a fait son apparition du côté de la Bretagne dans la matinée.

Cette dépression ne va pas toucher directement la France puisqu’elle va traverser la Manche d’ouest en est. Néanmoins, lors de son passage, elle devrait avoir un impact sur une large partie de la moitié nord. Par conséquent, des pluies intenses, des orages et même un épisode venteux sont prévus.

Parmi les régions qui devraient être touchées par cette dépression, on trouve la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et l’Île-de-France. D’après les prévisions de Météo-France, l’épisode pluvieux doit être «temporairement marqué» en Bretagne. Dans l’après-midi, les précipitations doivent gagner «les Pays de la Loire et la Normandie, pour s'étendre jusqu'aux Hauts-de-France».

Un ciel grondant sur la façade atlantique

De ce fait, les pluies doivent concerner Brest, Quimper et Lorient avant d’atteindre le Havre, Fécamp, Dieppe, Abbeville, Amiens, Calais et Dunkerque. Mais aussi Évreux, Vernon, Dreux, Chartres, Le Mans, Orléans, Paris et sa petite couronne.

En milieu de journée, un épisode orageux est attendu sur les côtes atlantiques. Lorient, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Cholet et Les Sables-d’Olonne pourraient être touchées par le ciel grondant et les nuages grisâtres.

Enfin, de fortes rafales sont prévues essentiellement sur le littoral manchois. Le vent devrait souffler jusqu’à 80 km/h à Lannion, Paimpol, Saint-Malo, Granville, Caen et Saint-Lô. En Bretagne, les rafales peuvent aller de 60 km/h à 70 km/h, parfois jusqu’à 76 km/h à Concarneau, Lorient et Quimperlé. Dans les Pays de la Loire, on devrait enregistrer des rafales à 61 km/h à Nantes, 68 km/h à Pornic et 74 km/h à Saint-Nazaire.

Dans la nuit de jeudi 4 à vendredi 5 janvier, les vents violents devraient atteindre les Hauts-de-France. On pourrait mesurer des rafales à 84 km/h au Havre, 77 km/h à Fécamp et 80 km/h à Dieppe.

À noter que la perturbation devrait rester active durant la matinée de vendredi 5 janvier notamment dans les Hauts-de-France.