Violences contre les élus : «Il faut condamner le plus vite possible», selon Robert Ménard

Invité de La Grande Interview sur CNEWS et Europe 1 ce mercredi 3 janvier, le maire de Béziers, Robert Ménard, a évoqué le sujet des violences et des menaces contre les élus.

«Nous n'avons pas à l'accepter», a déclaré Robert Ménard dans La Grande Interview de ce mercredi 3 janvier. Le maire de Béziers est revenu sur les menaces subies par les élus et notamment l'édile de Romans-sur-Isère (Drôme), Marie-Hélène Thoraval.

Cette dernière a reçu des menaces de mort après ses prises de positions publiques au lendemain du décès du jeune Thomas, mortellement blessé en marge d'un bal de village à Crépol (Drôme) dans la nuit de 18 au 19 novembre. Un drame qui a suscité des tensions dans la région.

Ce mardi, Marie-Hélène Thoraval a indiqué avoir été à nouveau menacée de mort sur les réseaux sociaux. La maire a encore une fois porté plainte.

En décembre dernier, un homme a été condamné pour «outrages». Un autre sera jugé le 5 février prochain. Il est accusé d'avoir menacé de «décapiter» la maire de Romans-sur-Isère, via la messagerie privée d'Instagram.

A ce propos, Robert Ménard souhaite des réponses rapides de la part de la justice. «Je veux qu'on ait des réponses et que les gens soient condamnés (...) ils le sont, souvent, mais trop longtemps après. Si le type est condamné deux ans plus tard, tout le monde aura oublié. Il faut condamner le plus vite possible», a expliqué le maire de Béziers, lui-même menacé.