«Anouchka n'entend pas la volonté de son père», déclare l'avocate d'Anthony Delon

Après l'annonce d'une plainte pour diffamation d'Alain Delon envers son fils, l'avocate d'Anthony Delon a mis en cause la fille de l'acteur. «Anouchka n'entend pas la volonté de son père», a déclaré Laurence Bedossa sur CNEWS ce jeudi.

Rien ne va plus chez les Delon. Après une succession d'annonces de plaintes déposées entre les différents membres du clan, c'est au tour d'Alain Delon d'annoncer porter plainte contre son fils Anthony. L'avocate de ce dernier, Me Bedossa, était l'invitée Pascal Praud sur CNEWS.

Me Bedossa a estimé que la fille de l'acteur, Anouchka «veut absolument récupérer son père en Suisse. Alain Delon veut rester à Douchy, c’est sa vie et c’est sa maison et donc il y a beaucoup de conflits, de discussions entre eux qui se sont envenimé par rapport au respect de la volonté d’Alain Delon».

«En fait, Anouchka n’entend pas la volonté de son père, elle entend ce qu’elle veut elle. Elle habite en Suisse, donc son père s’il est tout seul là-bas et bien ce n’est pas grave», a-t-elle conclu.

Alain Delon a annoncé plus tôt ce jeudi, par l'intermédiaire de son avocat son intention de porter plainte pour diffamation contre son fils. Dans un entretien à Paris Match, ce dernier a évoqué la santé faiblissante de l'acteur, allant jusqu'à dire qu'il aurait «sans doute fêté son dernier Noël».