Inégalités salariales : les entreprises françaises passées au crible dans une étude de l'INSEE

Les inégalités salariales ont tendance à diminuer au sein des entreprises françaises mais l'écart tend à augmenter entre les entreprises elles-mêmes, selon un rapport publié par l’INSEE cette semaine.

D’où viennent les différences de salaires entre entreprises ? L’INSEE a mené l’étude sur les vingt dernières années et a constaté, dans un rapport publié ce mercredi 3 janvier, que les inégalités salariales en France ont diminué au sein des entreprises, mais augmenté entre les entreprises elles-mêmes. Et selon l'étude, l'un explique l'autre.

Les écarts entre les entreprises

Les écarts de salaire moyen entre entreprises s’expliquent par plusieurs facteurs. Tout d’abord, les entreprises n'emploient pas les mêmes types de salariés, notamment en matière de profession, de diplôme, d’expérience. Ces différences de composition de main-d’œuvre expliquent 20% des inégalités de salaires sur la période 2002-2007, et 27% sur 2014-2019.

Les entreprises diffèrent également par leur politique salariale. En effet, les employeurs n’ont pas tous les mêmes politiques de rémunération, et certains offrent des salaires plus élevés que d’autres. On peut remarquer que deux salariés, ayant pourtant un profil similaire, peuvent recevoir un salaire différent. Ces écarts correspondent à environ 7% des inégalités totales.

Enfin, ces deux facteurs interagissent : les salariés aux profils les plus valorisés sur le marché du travail tendent à travailler pour les employeurs les plus généreux. Ce phénomène est appelé «appariement sélectif» et représente 12% à 13% des inégalités de salaire entre entreprises sur les deux périodes observées.

appariement sélectif selon les secteurs d'activité par l'INSEE©

À noter, l’appariement sélectif croît au niveau des secteurs d’activité, mais pas au niveau des professions. Par exemple, les secteurs comme la finance, l’industrie, la distribution d’eau et d’électricité font partie des secteurs valorisés.

Les écarts entre les salariés

La plus grande partie des inégalités salariales ne s’explique pas seulement en fonction de la profession mais aussi par des spécificités propres aux individus : niveau de diplôme, ses performances, compétences spécifiques, spécialisation etc. Elles varient aussi en fonction de l’expérience professionnelle.

Il est intéressant de remarquer que les différences de salaire entre individus expliquent une partie des inégalités entre entreprises. En effet, une entreprise dont la main-d’œuvre est surtout composée de cadres aura un salaire moyen supérieur à celui d’une entreprise qui emploie en majorité des ouvriers.

«Plus généralement, les salariés pouvant prétendre à des salaires de même niveau ont de plus en plus tendance à se regrouper dans les mêmes entreprises», précise le rapport. Donc, les différences de salaire au sein des entreprises ont diminué, puisque les salariés s’y ressemblent davantage.

Ainsi, l'étude a conclu que «les différences de composition de la main-d’œuvre entre entreprises expliquent une part croissante des inégalités de salaire».