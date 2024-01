Jérôme Fourquet, politologue : «La stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen a porté ses fruits»

Invité de La Grande Interview de CNEWS et Europe 1 ce jeudi 4 janvier, Jérôme Fourquet, politologue et directeur du département Opinion à l'IFOP, a estimé que «la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen a porté ses fruits».

Une meilleure perception de la part du public vis-à-vis de Marine Le Pen ? C'est ce que pense Jérôme Fourquet, politologue et directeur du département Opinion à l'IFOP, l'invité de La Grande Interview de CNEWS et Europe 1 ce jeudi 4 janvier.

Selon lui, le RN a réussi à mettre en place une stratégie pour dédiaboliser Marine Le Pen.

«Chacun jugera le positionnement du Rassemblement national et ses convictions. Moi, je m’appuierai sur les données d'enquête qui montrent que, depuis une dizaine d'années, la fameuse stratégie de dédiabolisation et de banalisation du Rassemblement national engagée par Marine Le Pen a porté ses fruits», a-t-il expliqué, se basant sur de nombreuses données.

«On le voit quand il s'agit des sondages d'intention de vote. On le voit sur les sondages de popularité», ajoute-t-il, alors que Robert Ménard expliquait ce mercredi 3 janvier que Marine Le Pen avait «autant de légitimité à être chef de l'État que qui que ce soit».

«On le voit également sur des enquêtes plus qualitatives comme celles de nos confrères de Verian, anciennement Kantar, qui disposent d'un baromètre qui est sur l'image du Front national et donc maintenant du Rassemblement national, qui a été mis en place au début des années 1980, quand le Front national a fait sa première percée, donc il y a 40 ans de recul», a-t-il poursuivi sur le plateau de CNEWS et Europe 1.