«Bonne année» : jusqu'à quand peut-on adresser ses voeux ?

Comme chaque année, le mois de janvier est l'occasion d'adresser ses meilleurs vœux à son entourage, collaborateurs professionnels inclus. Mais jusqu'à quand peut-on le faire ?

Qui dit nouvelle année, dit vœux. Coup de fil, lettre, sms, mail... tout est permis. Bien que le mois de janvier soit déjà entamé, il n'est pas trop tard pour le faire. En effet, il est acceptable de présenter ses vœux pour la nouvelle année ou d’y répondre jusqu’au 31 janvier. Mais attention tout de même à ne pas trop tarder.

Il est préconisé aux retardataires de ne pas dépasser la date du 25, afin d’être sûr que les destinataires les reçoivent à temps. La première semaine de janvier, les gens rentrent souvent de vacances, les boîtes de réception sont pleines et votre message risque de passer à la trappe.

Ensuite, envoyer ses vœux doit rester un geste élégant et impliqué. Ainsi, si on veut marquer le coup, il vaut mieux opter pour des messages personnalisés. On évite les registres de la santé, car trop intime, et de l'humour, terrain trop glissant.

Pour les vœux entre collègues, privilégiez les personnes avec qui vous êtes en contact régulier et n'écrivez pas le même message à tous. On peut aussi glisser dans son courriel une proposition pour se retrouver autour d'un café ou d'un déjeuner, afin d'entamer l'année par un échange informel.