Vent, inondations, pluie, neige… Voici les 60 départements en vigilance jaune ce dimanche

À la suite de nombreuses intempéries de natures diverses, une soixantaine de départements a été placée en vigilance jaune pour un ou plusieurs motifs ce dimanche 7 janvier.

Plusieurs intempéries menacent le pays ce dimanche 7 janvier. À commencer par le vent qui fait l’objet d’une vigilance jaune dans cinq départements : L’Ardèche, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, la Drôme et les Pyrénées Orientales.

Concernant les crues, le Nord et le Pas-de-Calais restent en vigilance orange. Plusieurs département ont également été placés en vigilance jaune.

Des avalanches menacent également les Pyrénées-Orientales, mais aussi huit autres départements, placés en vigilance jaune avalanches : l’Ariège, les Hautes-Alpes, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Savoie, l’Isère, la Savoie et les Pyrénées-Orientales. A noter que l’Andorre est également visée par cette vigilance.

Froid, neige et verglas

Comme annoncé par Météo-France, le froid est également bien présent sur une grande partie du territoire français. Parmi les 39 départements placés en vigilance jaune «grand froid» dimanche 7 janvier figurent l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Loire, la Haute-Vienne, la Lozère, mais aussi des régions plus au nord du pays, comme le Doubs, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, les Vosges, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Haute-Marne, la Meuse, la Marne, l’Aube, les Ardennes, l’Aisne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise, Paris, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, l’Oise, le Loiret, le Loir-et-Cher, l’Eure-et-Loire, l’Eure, la Seine-Maritime, l’Orne, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme.

Mais les risques de neige et de verglas restent les plus étendus sur le territoire avec soixante départements placés en vigilance jaune «neige et verglas». Parmi eux, on retrouve les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise, Paris, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, l’Oise, l’Orne, la Manche, le Calvados, l’Eure, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, l’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, l’Aube, l’Yonne, la Nièvre, le Cher, l’Indre, la Côte-d’Or, le Doubs, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le Territoire de Belfort et les Vosges.

Sont aussi visés la Meuse, le Jura, la Saône-et-Loire, l’Allier, la Creuse, la Haute-Vienne, le Puy-de-Dôme, la Corrèze, la Loire, le Rhône, l’Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, le Cantal, l’Aveyron, le Tarn, la Haute-Garonne, la Haute-Loire, l'Ariège, l’Aude, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques.